MODNI KRITIČARI SADA NEMAJU ŠTA DA JOJ ZAMERE: Georgina Rodrigez u najskladnijem izgledu do sada (FOTO)

Georgina Rodrigez bila je uz Kristijana Ronalda na svečanoj večeri povodom dodele Globe Soccer nagrada koja je organizovana u Dubaiju.

Buduća Ronaldova supruga je blistala u crnoj haljini koja je pravi primer tihe elegancije i savršenog balansa između glamura i minimalizma. NJen kroj prati liniju tela, naglašava siluetu, ali bez preterivanja – zatvoren izrez i dugački rukavi daju dozu sofisticiranosti, dok diskretni sjaj tkanine dodaje luksuzan ton.

Upravo ta jednostavnost čini da haljina izgleda bezvremenski i vrlo moćno. Ono što ovaj stajling čini posebno uspešnim jeste način na koji je sve uklopljeno. Frizura je zaglađena i puštena niz leđa, što dodatno ističe čiste linije haljine, dok je šminka odmerena, uz naglašene oči i neutrale usne koje ne odvlače pažnju, već zaokružuju ceo izgled.

Ovim izdanjem Georgina pokazuje da je potpuno ovladala pravilima elegancije: nema viška detalja, modnog “šuma”, već skladan i promišljen izgled u kome svaki element ima svoju ulogu.

Pretpostavlja se da će ovog puta modni kritičari biti zadovoljni Georgininim izgledom.

BONUS VIDEO