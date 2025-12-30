Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

MODNI KRITIČARI SADA NEMAJU ŠTA DA JOJ ZAMERE: Georgina Rodrigez u najskladnijem izgledu do sada (FOTO)

Georgina Rodrigez bila je uz Kristijana Ronalda na svečanoj večeri povodom dodele Globe Soccer nagrada koja je organizovana u Dubaiju.

1767099530_profimedia-1062021006.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Buduća Ronaldova supruga je blistala u crnoj haljini koja je pravi primer tihe elegancije i savršenog balansa između glamura i minimalizma. NJen kroj prati liniju tela, naglašava siluetu, ali bez preterivanja – zatvoren izrez i dugački rukavi daju dozu sofisticiranosti, dok diskretni sjaj tkanine dodaje luksuzan ton.

Upravo ta jednostavnost čini da haljina izgleda bezvremenski i vrlo moćno. Ono što ovaj stajling čini posebno uspešnim jeste način na koji je sve uklopljeno. Frizura je zaglađena i puštena niz leđa, što dodatno ističe čiste linije haljine, dok je šminka odmerena, uz naglašene oči i neutrale usne koje ne odvlače pažnju, već zaokružuju ceo izgled.

Ovim izdanjem Georgina pokazuje da je potpuno ovladala pravilima elegancije: nema viška detalja, modnog “šuma”, već skladan i promišljen izgled u kome svaki element ima svoju ulogu.

Pretpostavlja se da će ovog puta modni kritičari biti zadovoljni Georgininim izgledom. 

BONUS VIDEO

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas