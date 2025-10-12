"MOJ ZET JE JEDAN SOLIDAN ČOVEK": Suzana Mančić prvi put o izabraniku svoje ćerke - otkrila i detalje sa njihove svadbe

Suzana Mančić se osvrnula na svadbeni događaj i opisala ga kao malo, ali izuzetno emotivno okupljanje.

Nedavno se po drugi put udala starija ćerka Suzane Mančić,Teodora Kunić, a sada je voditeljka iznela detalje svadbenog veselja. Naime, starija ćerka voditeljke Suzane Mančić, Teodora Kunić, nedavno se udala za 23 godine starijeg generala Miroslava Talijana.

- To je bila mala svadba, ali je bilo toliko dobre energije, muzike i želja. Ja sam se trudila da izgledam svedeno kao tašta. Mlada treba da bude u centru pažnje, treba da bude najlepša i najzavodljivija. Uživala sam gledajući svoju ćerku kako je procvetala uz čoveka kog voli -rekla je Suzana u Magazin in.

"Zet je ostavio na mene jak utisak"

Suzana je nakon slavlja takođe podelila utiske o svadbi, ali i novom zetu.

- Venčanje je bilo stvarno sve kako je ona zamislila. Ja uopšte nisam htela mnogo da se mešam, sem tu i tamo sa nekom sugestijom. Ona je želela malu svadbu, želela je svadbu pod vedrim nebom ali nam vreme nije išlo na ruku, pa smo morali pod hitno da menjamo lokaciju i imali smo sreće da dobijemo jednu lepu salu u Vinariji Kovačević. Imali smo organizovan transport, za svatove koji ne voze ili ne žele da voze i da piju, tako da nas je autobus čekao ispred crkve i vozio na Frušku goru i vratio nazad. To je bila najbolja ideja od svih. Imali smo divnu muziku - Siniša i njegov orkestar “Skale”. Imali smo i goste koji su se potrudili da nam ulepšaju veselje. Bila je moja kuma Biljana Jeftić, koja je podigla atmosferu. Tu je bila i fantastičan sopran Gabriela Ubović. Ona je najavila ulazak mladenaca sa popularnom arijom. Hrana je bila fenomenalna, vina vrhunska, svi smo bili tu, i mama, i tata, i naši najdraži prijatelji, i kumovi, i moja ćerka je uživala.

- Jesam! Upoznala sam zeta pre godinu dana, i ostavio je na mene jako solidan utisak. Moj otac je uvek govorio ako kupuješ nameštaj, mora da bude solidan. To se isto odnosilo i na ljude. Tako da sam ja svog zeta procenila kao jednog solidnog čoveka uz koga i pored koga će moja ćerka biti srećna i zadovoljna.

