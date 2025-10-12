Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"MOJ ZET JE JEDAN SOLIDAN ČOVEK": Suzana Mančić prvi put o izabraniku svoje ćerke - otkrila i detalje sa njihove svadbe

Suzana Mančić se osvrnula na svadbeni događaj i opisala ga kao malo, ali izuzetno emotivno okupljanje.

1760251739_132279_suzana-cerka-vencanje_f.jpg
Foto: Instagram printskrin/teodorakunic, V. Danilov
Oglas

Nedavno se po drugi put udala starija ćerka Suzane Mančić,Teodora Kunić, a sada je voditeljka iznela detalje svadbenog veselja. Naime, starija ćerka voditeljke Suzane Mančić, Teodora Kunić, nedavno se udala za 23 godine starijeg generala Miroslava Talijana.

Suzana Mančić se osvrnula na svadbeni događaj i opisala ga kao malo, ali izuzetno emotivno okupljanje.

- To je bila mala svadba, ali je bilo toliko dobre energije, muzike i želja. Ja sam se trudila da izgledam svedeno kao tašta. Mlada treba da bude u centru pažnje, treba da bude najlepša i najzavodljivija. Uživala sam gledajući svoju ćerku kako je procvetala uz čoveka kog voli -rekla je Suzana u Magazin in.

"Zet je ostavio na mene jak utisak"

Suzana je nakon slavlja takođe podelila utiske o svadbi, ali i novom zetu.

- Venčanje je bilo stvarno sve kako je ona zamislila. Ja uopšte nisam htela mnogo da se mešam, sem tu i tamo sa nekom sugestijom. Ona je želela malu svadbu, želela je svadbu pod vedrim nebom ali nam vreme nije išlo na ruku, pa smo morali pod hitno da menjamo lokaciju i imali smo sreće da dobijemo jednu lepu salu u Vinariji Kovačević. Imali smo organizovan transport, za svatove koji ne voze ili ne žele da voze i da piju, tako da nas je autobus čekao ispred crkve i vozio na Frušku goru i vratio nazad. To je bila najbolja ideja od svih. Imali smo divnu muziku - Siniša i njegov orkestar “Skale”. Imali smo i goste koji su se potrudili da nam ulepšaju veselje. Bila je moja kuma Biljana Jeftić, koja je podigla atmosferu. Tu je bila i fantastičan sopran Gabriela Ubović. Ona je najavila ulazak mladenaca sa popularnom arijom. Hrana je bila fenomenalna, vina vrhunska, svi smo bili tu, i mama, i tata, i naši najdraži prijatelji, i kumovi, i moja ćerka je uživala.

- Jesam! Upoznala sam zeta pre godinu dana, i ostavio je na mene jako solidan utisak. Moj otac je uvek govorio ako kupuješ nameštaj, mora da bude solidan. To se isto odnosilo i na ljude. Tako da sam ja svog zeta procenila kao jednog solidnog čoveka uz koga i pored koga će moja ćerka biti srećna i zadovoljna.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas