MUŠKARCI U OVIM HOROSKOPSKIM ZNAKOVIMA IMAJU NAJVIŠE SAMOPOUZDANJA: Nikada ne sumnjaju u sebe

Muškarci rođeni u ovim horoskopskim znakovima ne traže potvrdu od drugih, ne sumnjaju u sebe i ne boje se da budu drugačiji

NJihova pojava ostavlja snažan utisak, a njihova sigurnost inspiriše sve oko njih.

Lav

Lav ne mora ništa da kaže da biste osetili njegovu prisutnost. NJegovo samopouzdanje je urođeno, prirodno kao disanje. On zna koliko vredi i ne krije to. U poslu, ljubavi ili društvu, uvek zrači snagom i toplinom koja privlači pažnju.

Ne boji se da se istakne, ali ne zato što mora, već zato što zna da ima šta da ponudi. Lavov ponos ponekad može biti preteran, ali njegova harizma to lako nadoknađuje.

Ovan

Muškarac Ovan ulazi u prostoriju kao da već zna da će se nešto zanimljivo dogoditi – i obično se dogodi. NJegovo samopouzdanje potiče iz hrabrosti. Ne boji se da pogreši jer veruje da svaku situaciju može da okrene u svoju korist.

Ovan ne čeka prilike – on ih stvara. U ljubavi je direktan, u poslu uporan, a u društvu magnetičan. LJudi ga poštuju jer se uvek usudi da prvi krene, bez straha od nepoznatog.

Jarac

Jarac ne pokazuje samopouzdanje rečima, već delima. NJegova snaga leži u smirenosti i doslednosti. Dok drugi pričaju o planovima, on ih već sprovodi u delo. NJegov pogled i stav jasno pokazuju da zna ko je i kuda ide.

Ne traži pohvale jer mu nisu potrebne – priznanje dolazi samo od sebe. Muškarac Jarac nikada ne sumnja u svoju sposobnost da preživi i uspe, što ga čini jednim od najstabilnijih znakova zodijaka.

Strelac

Strelac veruje u sebe jer veruje u život. NJegovo samopouzdanje nije kruto, već vedro i slobodno. On zna da greške nisu kraj, već iskustvo, i zato se ne boji da rizikuje. NJegova energija osvaja, a humor razoružava. LJudi ga vole jer se u njegovom društvu osećaju opušteno, ali i motivisano.

Muškarac Strelac zna da se sreća često nalazi izvan zone komfora – i zato nikada ne stoji u mestu.

(Index.hr)