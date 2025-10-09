NAJBOLJA DRUGARICA JOJ SPASILA ŽIVOT, A ONA JE NIJE POZVALA NA VENČANJE: Ono što je radila dok je glumica izgovarala sudbonosno "DA" šokira

Venčanje Selene Gomez i Benija Blanka bilo je krcato mnogim zvezdama, ali jedna veoma bitna osoba je vidno nedostajla na venčanju

Glumica i muzički producent razmenili su zavete u Santa Barbari 27. septembra tokom raskošne proslave kojoj je prisustvovalo 170 članova porodice i prijatelja.

Mlada je pozvala svoju dugogodišnju najbolju prijateljicu, Tejlor Svift, koja je održala emotivan govor, dok su njene kolege iz serije „Samo ubistva“ Martin Šort i Stiv Martin takođe bili prisutni.

Međutim nakon što se Selena Gomez udala za Benija Blanka 27. septembra, fanovi su primetili očigledno odsustvo jedne od njenih bliskih prijateljica. Naime Fransija Raisa, koja je Seleni donirala bubreg, nije viđena na venčanju, što je izazvalo spekulacije da nije bila pozvana.

Kada je Selena patila od komplikacija lupusa, autoimune bolesti, leta 2017. godine, Fransija Raisa se dobrovoljno prijavila da donira jedan od svojih bubrega kako bi spasila život svoje prijateljice.

Fransija, koja je upoznala Selenu pre više od decenije i navodno se borila sa svojim fizičkim i mentalnim zdravljem nakon operacije, izgleda da je bila na drugoj lokaciji dok je mlada govorila „Da“.

Zvezda serije „Grown-ish“ nije viđena ni na jednoj fotografiji sa ceremonije. Pored toga, dok se venčanje održavalo, Fransija je objavila video na Instagramu na kojem pleše sa koreografkinjom Sašom Farberom.

Odeljak za komentare brzo je bio preplavljen pitanjima o njenom očiglednom odsustvu sa Seleninog velikog dana.

Jedan pratilac je pitao: „Dakle, nisi bila pozvana na venčanje?“

Još jedan obožavalac se ubacio: „Trebalo bi da budeš počasni gost bar na tom venčanju, ti si njen heroj.“

Treći komentator je predložio: „Da, morala si danas da objaviš nešto da ljudi znaju da nisi bila tamo“, dok je četvrti korisnik priznao: „Uništila bih venčanje i vratila bih se svojim poklonom!!!“

Fransijino ime se nije pojavilo na potvrđenim listama gostiju koje su objavili mediji. Ni ona ni Selena nisu odgovorile na komentare.

Dve zvezde su se prvi put srele na dobrotvornom događaju 2007. godine i brzo su stvorile snažno prijateljstvo, čak su se nazivale „sestrama“.

Kada je pevačica teško obolela od lupusa deset godina kasnije, Fransija je učinila vrhunski gest velikodušnosti donirajući svoj bubreg svojoj prijateljici.

Fransija je 2018. godine razgovarala o svojoj odluci da donira bubreg Seleni sa časopisom W. Setila se kako je njena prijateljica pomenula da joj je potreban „novi bubreg“, što ju je navelo da se testira da vidi da li postoji podudarnost.

Seti se kako je Selena neočekivano pala na pod i počela da plače pre nego što je otkrila ozbiljnost svog stanja.

„Rekla sam: 'Šta je sa tobom?' Ona je rekla: 'Potreban mi je novi bubreg. Ne znam šta ću da radim, lista čekanja je sedam do deset godina.' I jednostavno je izašlo iz mene, i rekla sam: 'Ići ću na testiranje.'“

Nakon uspešne operacije, bivša zvezda Dizni kanala podelila je slatku fotografiju nje i Fransije kako se drže za ruke dok leže u susednim bolničkim krevetima.

„Nema reči kojima bih mogla da opišem kako mogu da se zahvalim svojoj prelepoj prijateljici Fransiji Raisi. Dala mi je vrhunski dar i žrtvu donirajući mi svoj bubreg. Neverovatno sam blagoslovena. Mnogo te volim, sestro“, napisala je u poruci.

Fransija je takođe podelila istu fotografiju sa ohrabrujućom porukom, rekavši da je „više nego zahvalna“ što je ne samo spasila Selenin život, već je i promenila svoj u tom procesu.

Od tada, navodno se dvojac posvađao, međutim, Fransija se 2023. godine osvrnula na njihov status prijateljstva, pojasnivši da između njih „nema nikakve svađe“.

Fransija je navodno pobesnela kada je Selena viđena kako pije tokom noćnog izlaska u hotelu Four Sizons u NJujorku, samo godinu dana nakon transplantacije.

Navodno su se njih dve žestoko posvađale oko Seleninih „nezdravih izbora“, ali su se kasnije ponovo povezale nakon što je glumica iz filma „Samo ubistva“ odlučila da se prijavi u centar za lečenje 2018. godine.

Čak su otišle toliko daleko da su napravile iste tetovaže, prema izveštaju Dejli mejla.

Ipak 2022. godine, potvrđeno je da je došlo do svađe između prijateljica zbog toga što Selena nije pomenula Fransiju u svom dokumentarcu na Apple TV+, „Selena Gomez: Moj um i ja“, koji je hronikovao put superzvezde ka zdravlju i uspon do slave.

„Nismo razgovarali godinu dana nakon što se dogodila cela ta situacija sa njenim dokumentarcem“, rekla je Fransija za Today u oktobru 2023.

Otprilike u isto vreme kada je dokumentarac objavljen, Selena je dala intervju za Rolling Stone u kojem je rekla da joj je „jedini prijatelj u industriji“ Tejlor Svift, izjava sa kojom se Fransija, koja se doživotno povezala sa Selenom 2017. godine, nije slagala.

Zvezda serije „Tajni život američke tinejdžerke“ komentarisala je objavu na društvenim mrežama o intervjuu, napisavši: „Zanimljivo“.

Selena je zatim odgovorila na objavu na TikTok-u o tome i rekla: „Izvini što nisam pomenula svaku osobu koju poznajem.“

Razmišljajući o svađi, Fransija je rekla za Today da nisu razgovarale godinu dana nakon toga jer joj je bio potreban „prostor“.

Do jula 2023. godine, izgledalo je da su se glumice pomirile, jer je Selena objavila slatku poruku za Fransijin rođendan, što ju je „zaista iznenadilo“. Mesecima kasnije, Fransija je prisustvovala Seleninom dobrotvornom događaju za Fond za retke bolesti.

Iste godine, Fransija je otvoreno govorila o svojoj donaciji bubrega tokom pojavljivanja u podkastu „Dobri momci“, rekavši da apsolutno ne žali zbog svoje odluke.

(Stil)

BONUS VIDEO: