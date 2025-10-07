NAJVAŽNIJE OSOBINE SVAKOG HOROSKOPSKOG ZNAKA: Ko se vodi intuicijom, a ko obožava hedonizam?

Prema horoskopu, Zodijački krug ili točak obuhvata 12 znakova - počevši od Ovna, a završava se sa Ribama.

Svaki horoskopski znak je povezan sa jednim od tri modaliteta: kardinalnim, fiksnim ili promenljivim. Kardinalni znaci su pioniri i vođe Zodijaka. Fiksni znaci su njegovi stabilizatori, obično oni koji mogu da uravnoteže tok akcije, a promenljivi znaci su urednici Zodijaka, oni koji zaokružuju gotov proizvod fluidnošću, piše astrology.com.

Svaka modalitet povezan je sa četiri horoskopska znaka. Kardinalni znaci su Ovan, Vaga, Jarac i Rak. Fiksni znaci su Bik, Škorpija, Lav i Vodolija, a promenljivi znaci su Blizanci, Strelac, Devica i Ribe. Zodijak je uredno podeljen po dualnosti - postoji šest ženskih znakova i šest muških znakova. Ženski znaci su zemljani i vodeni znaci, obično poznati po pasivnijem pristupu, dubokoj intuiciji i introvertnoj energiji. Muški znaci su vazdušni i vatreni znaci, obično poznati po aktivnom pristupu, intuiciji i ekstrovertnoj energiji.

Ovo su najvažnije osobine svakog horoskopskog znaka:

Ovan (21. mart - 19. april)

Ovan je kardinalni, muški vatreni znak. NJime vlada Mars i povezan je sa 1. kućom "sopstva". Kao kardinalni znak, Ovan započinje zodijački modalitet i astrološku godinu. On je prvobitni vođa! NJegova muška priroda je otvorena i energična, osobina koju dodatno pojačava njegov planetarni vladar Mars. Ovan je poznat po tome što je živahan, entuzijastičan, detinjast i pomalo sebičan. Iako je ovaj znak impulsivan i tvrdoglav, niko ne može poreći brzo razmišljanje i intenzivan poziv na akciju urođen kod bilo kog Ovna. Može se računati da će se glavom probiti kroz sve!

Bik (20. april - 20. maj)

Bik je fiksni, ženski zemljani znak kojim vlada Venera i povezan je sa 2. kućom novca i vrednosti. Kao fiksni znak, Bik je prirodni stabilizator, obdaren čvrstinom i izdržljivošću. Smirena, ali elegantna ženstvena priroda Bika senzualizovana je njegovom vladarkom Venerom. Na Bika se uvek računa zbog odličnog ukusa i prijatnih zabava. Ali izraz "tvrdoglav kao bik" lepo odgovara ovom horoskopskom znaku, jer ga predstavlja Bik. Međutim, niko ne može poreći Bikovu sposobnost da prebrodi svaku oluju, i dobru i lošu.

Blizanci (21. maj - 20. jun)

Blizanci su promenljivi, muški vazdušni znak, kojim vlada Merkur i povezan je sa 3. kućom lokalne zajednice, putovanja na kratke udaljenosti, braće i sestara i komunikacije. Prevrtljivi i nestabilni, Blizanci imaju promenljivu prirodu, što ih čini nemirnim. Promenljivost Blizanaca se direktno izražava zahvaljujući njihovoj muškoj prirodi. Često se ispoljava kao duhovita opaska, neozbiljan gest rukom i prebukirani raspored. Pošto njima vlada Merkur, Blizanci su obično zainteresovani da nauče što je više moguće od svojih vršnjaka. Inteligentna dualnost izražena je kao Blizanci, što implicira da njihov promenljivi um razmatra sve perspektive.

Rak (21. jun - 22. jul)

Rak je kardinalni, ženski vodeni znak kojim vlada Mesec i povezan je sa 4. kućom doma i porodice u svim generacijskim oblicima. Vođen intuicijom, glavne sposobnosti Raka dolaze iz njegove ženske energije. Rak je vođa koji može intuitivno da deluje i odlučuje, ali će takođe izbegavati i popuštati odgovornosti. Rakova vodena priroda je često ili potpuno unutra ili potpuno napolju. Pod vladavinom Meseca, njegova psihička snaga je neverovatna. Ima izražen majčinski insinkt, brižan je i saosećajan. Takođe je obično obavijen ćudljivim prisustvom.

Lav (23. jul - 22. avgust)

Lav je fiksni, muški vatreni znak, kojim vlada Sunce i povezan je sa 5. kućom radosti, zadovoljstva, seksa, dece i zabavljanja. Sjajan kao samo sunce, Lav voli da sija! Lavovo prirodno stanište je centralna pozornica za pažnju. Smeo i drzak, Lavova toplina ostaje nepokolebljiva - zahvaljujući svojoj fiksnoj prirodi. Iako ponekad tvrdoglav, Lav ima tendenciju da ostane entuzijastično angažovan. Bilo da je u pitanju Lavova ogromna radost ili dramatičan talenat, nijedan drugi znak ne može da se meri sa kraljem ili kraljicom Zodijaka. Lav će uvek imati najglasniju riku!.

Devica (23. avgust - 22. septembar)

Devica je promenljivi, ženski zemljani znak, kojim vlada Merkur i povezan je sa 6. kućom rada, zdravlja i svakodnevnih rutina. Baš kao i glina, zemljana promenljivost Device je stalno prilagodljiva. Poznata je po tome što je pouzdana - zahvaljujući pažnji prema detaljima i perfekcionističkom načinu razmišljanja. Iako pomalo nervozna, zahvaljujući nemirnom Merkurovom uticaju, teži uvek najboljem ishodu. Dakle, Devičina kritička priroda je idealna da prieti, a zatim ispravi svaku manu. Ništa ne promiče Devici. Kad udari grom, njena vulkanska priroda postaje električna!

Vaga (23. septembar - 22. oktobar)

Vaga je kardinalni, muški vazdušni znak kojim vlada Venera i povezan je sa 7. kućom posvećenosti, partnerstava i braka. NJena priroda daje joj sposobnost da odmeri sve prednosti i mane. Iako se izražava muškim nagonom, njene vazdušne osobine imaju tendenciju da preuzmu kontrolu. Vaga iznad svega ceni partnerstva, tako da njene liderske sposobnosti u velikoj meri zavise od društvenih odnosa. Ponekad, Vaga može delovati zavisno ili neodlučno. Ako ništa drugo, Vaga želi da osigura da svaka odluka bude izbalansirana i recipročna!

Škorpija (23. oktobar - 21. novembar)

Škorpija je fiksni, ženski vodeni znak kojim vladaju i Mars i Pluton. Povezana je sa 8. kućom zajedničkih resursa, intimnosti i transformacije. Škorpijom vladaju Mars i Pluton, a ona je intenzivan znak. NJena fiksna vodena ličnost podrazumeva duboku, nepokretnu emocionalnu dubinu. Nijedan drugi znak ne može bez straha da istražuje podzemni svet kao Škorpija. NJena izuzetna žestina je neosporna. Zbog svog intenziteta, Škorpija teži da prođe kroz više faza transformacije, počevši od sebe, a zaključno sa feniksom.

Strelac (22. novembar - 21. decembar)

Strelac je promenljivi, muški vatreni znak, kojim vlada Jupiter i povezan je sa 9. kućom istraživanja, putovanja na velike udaljenosti, filozofije, prava i duhovnosti. Vatrena priroda Strelca zahvaljujući njegovoj promenljivoj vatrenosti. Strelac je obično ekspresivan, veseo znak sa bučnim prisustvom. Veći od života, Strelčev planetarni vladar, Jupiter, često daruje ovom znaku preterane sklonosti i obilje sreće. Baš kao i Kentaur, Strelac drsko istražuje nepoznatu teritoriju. Ponekad, ovaj znak može biti malo preterano, od mišljenja o politici do preteranih poroka. Ali Strelac ima tendenciju da blista kao savršen saputnik za putovanja, partner za debate i pravi nestašluke!

Jarac (22. decembar - 19. januar)

Jarac je kardinalni, ženski zemljani znak, kojim vlada Saturn i povezan je sa 10. kućom karijere, reputacije i ciljeva. Jarac se fokusira na izgradnju carstva, a njegove ženske kardinalne sposobnosti su olakšane zemljanim stoicizmom. Jarac igra dugoročnu igru kako bi osigurao neverovatan uspeh. Pod vladavinom Saturna, Jarac je zadužen za karmičke dužnosti vremena, lekcija i autoriteta. Nijedan drugi znak ne može da podnese težinu sveta kao Jarac. Baš kao koza koja se drži za planinsku padinu, Jarac će uporno istrajati.

Vodolija (20. januar - 18. februar)

Vodolija je fiksni, muški vazdušni znak - kojim vladaju Saturn i Uran. Povezana je sa 11. kućom većih zajednica, prijateljstava i snova. Vodolija je paradoks. NJena fiksirana priroda je nepokretna, ali njene vazdušne osobine preferiraju inovacije. Vodolija je tehnološki znak, koji preferira i strukturu Saturna i nekonvencionalnost buntovnog Urana. Veoma neobičan i originalan, a iznenađujuće, Vodolija je veoma empatičan, ali zaštićen hladnim frontom. Vodolija želi da poboljša kolektiv, ali je takođe veoma selektivan u ličnim odnosima. Bez obzira na sve, teži da blista u svom individualizmu.

Ribe (19. februar - 20. mart)

Ribe su promenljivi, ženski vodeni znak, kojim vladaju Jupiter i Neptun. Povezan je sa 12. kućom podsvesti, skrivenim talentima/slabostima i samoponištenjem. Ribe se upliću u svesnu stvarnost i iz nje zahvaljujući svojoj mističnoj promenljivosti.

Oduševljene vodenim atributima, Poseduju ovu eklektičnu magiju, obdarene psihičkom prijemčivošću i zastrašujuće preciznom intuicijom. Jupiter teži da pojača ove kvalitete, ali Neptun takođe teži da ih zavara sanjivom zbunjenošću. Predstavljene dvema ribama koje plivaju sinhrono, Ribe su podsetnik da treba razmotriti poznato i nepoznato.

(Sensa)