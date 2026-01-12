NAJVEĆI SKANDAL NA DODELI ZLATNIH GLOBUSA: Glumica sve zaprepastila ponašanjem nakon ubedljivog poraza! (FOTO)

Amanda Sejfrid nije mogla da sakrije razočarenje, a o njenim grimasama, nakon što je shvatila da nije osvojila nagradu, bruji svetska javnost!

Amanda Sejfrid (40) je izazvala zaprepašćenje na dodeli Zlatnih globusa 2026. godine nakon što su kamere zabeležile niz nezgodnih reakcija koje je napravila tokom najava glavnih glumačkih imena. Naime, glumica je delovala vidljivo razočarano kada je izgubila nagradu za najbolju glumicu u filmu od Rouz Birn .

U viralnom snimku sa ceremonije,dobitnica Emija koja je bila nominovana za film „Testament En Li“, uhvaćena je kako pravi grimase, pre nego što se naterala da se osmehne, ustajući da aplaudira pobedniku, ali uprkos trudu nije mogla da sakrije nezadovoljstvo.

Prethodno je osvojila Srebrnog medveda za najbolju glavnu glumu na Berlinskom filmskom festivalu i bila je nominovana za nagradu Critics Choice Award za tu ulogu.

Šta kaže stručnjak za govor tela?

Dok su neki gledaoci protumačili Sajfridovu reakciju kao mrzovoljnu, stručnjakinja za govor tela Džudi Džejms ponudila je nijansiraniji stav za Dejli mejl, objašnjavajući da su se reakcije tokom sezone dodele nagrada razvile - i da iskrenost sada često zamenjuje prisilno navijanje.

„Postoje dva suprotna načina reagovanja na gubitak nagrade kada znate da ste na ekranu“, objasnio je Džejms. „Staromodni način, koji neki od nominovanih rade u ovom snimku reakcije, jeste da preterano pokazuju radost govorom tela, izgledajući kao da su upravo pobedili, uz vriske i otvorene osmehe lažnog oduševljenja.“

Dodala je da se poslednjih godina poznate ličnosti sve više oslanjaju na humor nego na pretvaranje.

„U poslednje vreme postoji sve veća tendencija da se iskrenije emocije poraza otkriju ili odglumljuju kao neka vrsta šale“, rekao je Džejms. „Poznate ličnosti sada često pokazuju znake komične iritacije ili besa zbog poraza, umesto da se pretvaraju da su oduševljene.“

Neslana šala

Prema Džejmsovim rečima, Sajfridova sada viralna grimasa delovala je više "razigrano" nego zaista razdražljivo.

„Amandin izraz lica ovde sugeriše da se šalila sa komičnom grimasom“, rekla je. „Za razliku od ostalih na podeljenom ekranu, ona ne priprema nasmejano lice „gubitnika“, već gleda dole pre nego što se proglasi pobednik, sugerišući da nije planirala da se odluči za lažni put hrabrosti.“

Međutim, stručnjak je primetio da je Sajfridin govor tela ipak odavao koliko joj je taj trenutak bio važan.

„Ona zaista izgleda napeto ovde, što pokazuje koliko je to bio važan trenutak za nju“, nastavio je Džejms. „Čini se da se smeje šali sa bine, naginjući se u stranu dok to radi, a jedini pravi 'znak' da joj je teško palo poraz dolazi iz snažnog treptaja koji izvodi kada se proziva ime pobednika i počinje da aplaudira. Preuveličana grimasa zaista izgleda kao pokušaj da bude duhovita i možda iskrenija od gubitnika koji viču i vrište kao da su pobedili“, dodala je Džejms.

Sejfridove reakcije su ponovo privukle pažnju kasnije na ceremoniji kada je objavljena još jedna kategorija.

Kamere su je snimile kako aplaudira pre nego što je pobednik objavljen, i kako izgovara ono što su neki gledaoci protumačili kao „ona čak nije ni ovde“ kada je Mišel Vilijams proglašena pobednicom.

Vilijamsova je osvojila nagradu za najbolju žensku glumicu u mini seriji, antologijskoj seriji ili televizijskom filmu za ulogu Moli Kočan u seriji Dying for Sex na FX-u.

Dejli mejl je kontaktirao predstavnike Sajfridove za komentar, ali za sada nije dobio odgovor.

Podeljena mišljenja

Foto: Printskrin

Društvene mreže su brzo reagovale na Sajfridine iskrene trenutke, a mišljenja su bila oštro podeljena.

„To što Amanda Sajfrid nije obraćala pažnju i preventivno je aplaudirala jer verovatno nije mislila da će pobediti je najbolja stvar koju sam video cele večeri. Volim je“, napisao je jedan gledalac.

Drugi su bili manje brižni sa objavama koje su se kretale od „Amanda Sajfrid je ponovo opljačkana“ do oštrijih: „moja omiljena dvostruka gubitnica Amanda Sajfrid“.

Sejfrid je takođe bila nominovana u toj kategoriji za film „Long Brajt River“, što je bila teška noć u kojoj je dva puta izgubila.

Foto: Printskrin

Besprekoran stil

Za veče visokog profila, Sejfrid je zapanjujuće oduševila u Versače haljini boje slonovače bez bretela, ukrašenoj dijamantima Tifani i kompanije, dok je zauzimala svoje mesto među holivudskom elitom.

