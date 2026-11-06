NAŠA PEVAČICA O NAJTEŽEM TRENUTKU U ŽIVOTU: "Tu bol sam potisnula duboko u sebi da bih mogla da nastavim da živim"

Rada Manojlović rano je ostala bez majke Mirjane, koja joj je preminula kada je imala samo 19 godina.

Pevačica je iskreno govorila o nenadoknadivom gubitku, ali i o tome kako su ona i njena sestra Maja reagovale kada je njihov otac nakon godinu dana u kuću doveo drugu ženu.

Rada Manojlović nikada nije skrivala bol zbog preranog odlaska majke, a u emisijama je često plakala kada bi govorila o njoj. Ipak, morala je da pronađe način da nastavi život.

O najtežem trenutku i svakodnevnoj uspomeni na majku, pevačica je ispričala:

– Umrla mi je na rukama. Tu bol sam potisnula duboko u sebi da bih mogla da nastavim da živim i funkcionišem. Trudim se da ne razmišljam o tom gubitku, ali se svakog dana setim moje Mirjane.

NJena sestra Maja imala je samo 17 godina kada im je majka preminula i bila je izuzetno vezana za nju. Dok je Rada u to vreme već zarađivala i borila se, njihov otac je posle godinu dana odlučio da u dom dovede drugu ženu, Suzanu.

Pevačica je opisala početni otpor i kasnija osećanja prema očevoj novoj partnerki:

– Sestra je imala 17 godina kada nam je mama preminula. Ona je bila veoma vezana za nju, a ja sam više bila tatina ćerka. Do 17. godine nije mogla da zaspi bez mame. Kao da joj je deo srca i tela otišao sa njom. Tad sam već zarađivala, borila se… Otac jeste bio tu, ali on je posle godinu dana doveo drugu ženu u kuću, tako da je njemu bilo lepo- ispričala je ona tada pa dodala:

– Bila sam jako ljuta, o tome sam i otvoreno pričala. Imali smo taj period odbacivanja, odbijanja… Ali, Suzana nikad nije insistirala da je zovemo majkom, niti se postavila kao autoritet. Uvek je bila drugarica i vremenom smo je tako prihvatile. Trebalo nam je dve, tri godine da shvatimo da je ona tu iz ljubavi prema tati, iz najbolje namere.

(Grand)