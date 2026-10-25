Vlasta Velisavljević, legendarni glumac, preminuo je 2021. godine, ostavivši iza sebe bogatu karijeru i plemenite želje za pomoć sirotinji.

Glumac Vlasta Velisavljević tokom višedecenijske karijere ostvario je zapažene uloge u 45 dugometražnih filmova, 61 televizijskom filmu i 57 serija.

Preminuo je 24. marta 2021. godine u 94. godini, a ubrzo za njim otišla je i njegova supruga Nada. Ostao je upamćen kao jedan od najplemenitijih ljudi u svetu glume.

Vlasta Velisavljević je radio do poslednjih dana, tako da se može reći da takoreći nikada nije zaista postao penzioner.

Glumac je za života govorio koja je njegova velika želja i tada je pokazao koliko ima veliko srce.

Jedna od njegovih neostvarenih želja bila je da ima luksuzni hotel u Beogradu u kom bi mogao da naseli sirotinju i stara lica.

Ova neobična i plemenita ideja svedoči o Vlastinom velikom humanitarnom duhu i želji da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija.

"U Beogradu ima mnogo luksuznih hotela. Meni je želja da imam jedan takav hotel. Tu bih naselio sirotinju. To već liči malo na politiku, ali zamislite dole za najstarije koji se slabo kreću, pa onda idemo po spratovima... Za sirotinju, za stara lica, za one koji nemaju gde. Ja bih takav hotel. Hotel za ljude koji traže utehu, ispričao je ovaj glumac i svima pokazao kakva je ljudina", rekao je u jednom intervjuu.

NJegova poslednja uloga bila je u seriji "Nečista krv". Bio je veliki navijač Crvene zvezde, a publika ga pamti po brojnim ulogama u filmovima i serijama kao što su "Tesna koža 2", "Bolji život", "Pozorište u kući", "Otvorena vrata", "Grlom u jagode", "Lavirint", "Nož", "Klan", "Aleksandar od Jugoslavije" i mnogim drugim.

Vlasta i Nada nisu imali zajedničku decu, a stan u srcu Beograda, koji su zajedno gradili, nasledila je Nadina rođaka koja ih je negovala do kraja života.

(Informer)

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