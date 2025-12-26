OČARALA JE PUBLIKU U FILMU "U STVARI LJUBAV", PA NESTALA: Šta se desilo s devojčicom koja je otpevala Marajin hit?

I danas je Olivija Olson, koju smo upoznali kao Džoanu u jednom od najpopularnijih božićnih filmova svih vremena, deo industrije zabave. Ipak, zbog svega što je doživela nakon uspeha komedije "U stvari ljubav", nije postala sve ono što je mogla, a to je birala sama.

Film "U stvari ljubav" jedna je od najvećih senzacija u istoriji kada je reč o božićnim filmovima i pravi klasik kojem se iznova vraćamo svake sezone praznika.

Čuvena romantična komedija Ričarda Kertisa iz 2003. godine nezaobilazna je pred Novu godinu i Božić u domovima širom svega, kako zbog interesantnog omnibusa priča i zbog velikih imena u glumačkoj ekipi, poput Eme Tompson, Kolina Firta, Alana Rikmana i Hjua Granta, tako i zbog izvanrednih mladih nada.

Jedna od najsimpatičnijih je priča lika koji igra Tomas Brodi Sangser, dečaka koji se, nakon što je izgubio majku očajnički zaljubljuje u devojčicu koja se zove Džoana, kao njegova mama.

I danas, 22 godine kasnije, još uvek možemo da se naježimo zbog scene u kojoj je on gleda očarano dok Džoana peva hit Maraje Keri "All I Want for Christmas Is You" i diže celu salu na noge.

Ko je Džoana iz "U stvari ljubav"?

Ulogu devojčice koja se posle školske božićne priredbe vraća kući u Ameriku u popularnom filmu je igrala glumica Olivija Olson, koja je u vreme snimanja imala samo 10 godina.

Iako nije dostigla nivo slave kao njen drugar iz filma Tomas Brodi Sangster, ona je i danas vrlo aktivna u industriji zabave, ali pokriva više oblasti i u svim je jednako uspešna.

Olivija je odmah po rođenju data na usvajanje, a imala je sreću da se ubrzo pojave ljudi koji su želeli da joj pruže ljubav i krov nad glavom. Kao beba je usvojena u Los Anđelesu, gde je odrastala s roditeljima, a oni su toliko skladna porodica da Olivija i danas, sa 33 godine, živi s tatom Martinom, mamom Kej i bratom Kelsijem.

Još od malih nogu je bilo jasno da je rođena sa izuzetnim darom za muziku i retko moćnim glasom, koji joj je i omogućio da dođe do uloge u filmu "U stvari ljubav", njenom prvom u karijeri.



Kako su kasnije pričali izvori sa seta, Olivija je pevala tako spektakularno da ju je režiser zamolio da izvede pesmu "malo manje dobro" da gledaoci ne bi pomislili da je u pitanju plejbek.

Slava joj je donela i komplimente i odbacivanje

Nakon uspeha filma, dobila je mnogo ponuda da snimi album i zaigra u velikim projektima, za šta, priznaje, "nije bila zainteresovana". Htela je da se fokusira na školu i da "stekne životno iskustvo".

Ipak, nije sve bilo tako sjajno i laskavo. Olivija je nakon što je "U stvari ljubav" došao do planetarne popularnosti, kao devojčica, čitala negativne komentare u medijima o njenom izgledu i kako je nazivaju "slatkom buckom", što je jedan od razloga zašto nije želela da staje često na scenu.

– Zahvaljujem se svojim roditeljima što su bili takva podrška jer je čudo što nisam doživela nervni slom – rekla je za Sun pre nekoliko godina.

Takođe, pošto je bila poznata ličnost, vršnjaci u školi su joj se rugali i odbacivali je iz zajedničkih planova.

– Nisam imala drugare, nisam osećala da pripadam tamo, osećala sam se odbačeno – iskrena je glumica.

Birala je karijeru pod svojim pravilima

Zato je rešila da ipak ne postane ni pevačica ni glumica ispred kamere već da bude glas u animiranim filmovima i serijama, jer u tom slučaju nije bitno kako izgleda i niko joj neće upamtiti lice.

U kasnijim godinama je igrala epizodne uloge u serijama "Trejsi Morgan šou", "Zoi 101", ali je najčešće "pozajmljivala glas" u crtaćima i video-igrama. Najduže je bila Vanesa Dufenšmirc u serijalu "Fineas i Ferb".



Snimila je u međuvremenu dva studijska albuma, 2013. i 2019, i još uvek objavljuje nove pesme, ali joj je glavni fokus na "pozajmljivanju glasa" u animacijama. Uz to, uplovila je i u scenarističke vode, bavi se komedijom i svira klavir i gitaru.

(Glossy)

