ONO ŠTO JE REKLA KADA SE RAZVELA OD TOMA KRUZA JE ŠOKIRALO SVET: Urnebesna rečenica važi i 24 godine kasnije

Dok je pokušavala da izbegne razgovor o krahu braka s Tomom Kruzom 2001, glumica je dala izjavu koja može da se iskoristi i po razvodu od Kita Urbana dve i po decenije kasnije.

Oskarovka Nikol Kidman razvodi se posle više od 19 godina braka od kantri muzičara Kita Urbana, s kojim ima dve ćerke, a ona se još uvek ne oglašava tim povodom.

Bračni par nije ni potvrdio ni komentarisao pisanje medija, ali je poznato da je australijska glumica podnela zahtev za razvod i tražila da bude primarna starateljka ćerkama Sandej Rouz i Fejt Margaret.

Kako se već spekuliše da pevač ima novu devojku, fanovi Nikol Kidman zabrinuti su kako se ona oseća, ali da je čuvena glumica dovoljno jaka da podnese ovaj životni udarac sugeriše njen snimak iz 2001. godine, nastao nakon razvoda od Toma Kruza.

Nikol Kidman je deset godina bila udata za Kruza i usvojila dvoje dece s njim, a nakon što im se brak raspao gostovala je u emisiji Dejvida Letermana u okviru promocije filma "Duhovi u nama".

Voditelj je pomenuo da je čuo da se Kidmanova razvodi, pitao je kako se oseća i dodao da verovatno ne bi došla u emisiju da nije dobro, a ona mu je odgovorila:

– Verovatno bih ipak bila ovde.

Kad ju je Leterman pitao da li je ljudi stalno zapitkuju o razvodu, Nikol je priznala da dobija mnogo pitanja, a potom dodala legendarnu rečenicu:

– Pa, sad mogu da nosim štikle!

Studiom se prolomio smeh i aplauz, na šta su glumica i voditelj konstatovali da je vreme da nastavi dalje i promeni tema.

Poznato je da je Nikol Kidman 10 cm viša od Kruza, zbog čega je tokom braka s njim na crvenom tepihu često nosila ravnu obuću, a od nje je nešto niži i drugi muž Kit Urban, pa fanovi glumice ovih dana ponovo citiraju njenu izjavu iz 2001. godine.

Dva bolna razvoda Nikol Kidman

Nikol Kidman i Tom Kruz su se upoznali na snimanju filma "Dani groma" 1990. i venčali godinu dana kasnije. Potom su 2001. objavili zajedničko saopštenje o rastanku, a od tada nisu podelili detalje i razloge kraha njihovog braka, a Kruz je uvek s mnogo poštovanja pričao o glumici.

Nikol je potom stupila u vezu s kantri zvezdom Kitom Urbanom, za kog se udala 2006. godine, a početkom

nedelje je otkriveno da su oni pred razvodom i da muzičar više ne živi sa suprugom i decom

– Nije ovo želela – kaže izvor blizak glumici. – Borila se da im brak opstane.

