OVAJ ČOVEK JE OBJAVIO INTIMNE SNIMKE PARIS HILTON I KIM KARDAŠIJAN: Tvrdi da ih ima još i da bi mogao da uništi karijere najvećih zvezda!

Nekada poznat kao „Pejd Pajper por**grafije“, čovek koji je stajao iza nekih od najpoznatijih se*s skandala sveta, Kevin Blat, ponovo je progovorio, ali ovaj put tvrdi da bi mnoge svetske zvezde trebalo da mu budu zahvalne.

Kevin Blat, koji danas ima 44 godine, bio je „posrednik“ u prodaji čuvenih snimaka Paris Hilton, Pamile Anderson, pa čak i u ranim pregovorima za ozloglašeni video Kim Kardašijan. Ali, kako kaže, u poslednjim decenijama više se proslavio sakrivanjem, a ne objavljivanjem skandaloznih snimaka.

„Postoji najveći reper na svetu, porodičan čovek, koji je uhvaćen u VIP sobi sa plesačicom, doslovno sa spuštenim pantalonama. Uklonili smo taj snimak s tržišta. To mu je spaslo karijeru i carstvo“, rekao je Blat u novom dokumentarcu.

Dodao je da je video materijal uklonjen uz „značajnu svotu“, ali i da je taj muzičar danas veći nego ikad. „Bio je tu i jedan NFL šampion sa Superboula koji je na odmoru izgubio kontrolu i sve snimao na telefonu svoje partnerke. Kada snimiš takve stvari na tuđem telefonu, spremi se da platiš.“

Bez trunke kajanja

Blat otvoreno priznaje da nema grižu savesti zbog svoje uloge u objavljivanju čuvenog snimka Paris Hilton i njenog tadašnjeg dečka Rika Salomona iz 2001. godine.

„Taj video joj je lansirao karijeru. Paris je posle toga postala globalna zvezda, a Kim Kardašijan milijarderka“, izjavio je.

Blat veruje da su skandali poput onih Paris i Kim zapravo postavili temelj moderne kulture poznatih.

„Kim nije postala slavna zato što joj je otac bio advokat O. Dž. Simpsona. Njena porodica je postala imperija tek posle tog snimka. Cela porodica je profitirala. One su to odigrale pametno“, rekao je bez ustručavanja.

Dodao je i da se*s snimci retko kome stvarno unište karijeru. „Nikad nisam video da je nekome to stvarno naškodilo. Ljudi vole skandale, oni postaju deo pop-kulture. To su kao saobraćajne nesreće, svi gledaju, pa idu dalje.“

Pamila Anderson, kojoj je pre tri decenije narušena privatnost kada je njen snimak s tadašnjim mužem Tomijem Lijem dospeo u javnost, ranije je tvrdila da ju je to „uništilo i ponizilo“. Blat se ne slaže: „To ju je učinilo besmrtnom. Svi i dalje pričaju o tom snimku.“

Se*s skandali više ne prolaze

Nekadašnji „posrednik“ kaže da je era se*s snimaka završena.

„Danas više ne možeš da zaradiš kao pre. Kad objaviš video, on odmah postane piratski sadržaj na hiljadu sajtova. Nema više VHS-a, DVD-a, Pay Per View-a, koji su donosili profit. Sve je digitalno i sve se širi momentalno.“

Blat ističe i da su zakoni sada mnogo stroži. Nakon tužbe Hulka Hogana, koji je dobio slučaj zbog neovlašćenog objavljivanja snimka s Heder Kol, bivšom suprugom radijskog voditelja Babe “The Love Sponge” Klema, pravila su se promenila.

„Sada moraš da imaš dokaz o identitetu i pristanak svih učesnika. Ranije su ti snimci prolazili kroz ‘rupe u zakonu’. Danas bi to bilo krivično delo čak i kao osveta bivšem partneru“, objašnjava Blat.

Dodaje da su ljudi sada postali ciničniji: „Publika odmah prepozna kad neko namerno pusti svoj snimak. To više nije skandal, nego glad za pažnjom.“

Smatra i da su servisi kao što je OnlyFans zauvek promenili igru: „OnlyFans je preuzeo sve. U prošlosti su devojke morale da snimaju scene za neke čudne vlasnike po*no-studija. Sada mogu same da vode svoje kanale i zarađuju direktno. To je nova era se*s sadržaja bez posrednika poput mene.“

(Blic Žena)

