OVO SE DEŠAVA PO PRVI PUT U ISTORIJI: Oglasili se organizatori Evrovizije

Organizatori Pesme Evrovizije saopštili su da će prvo azijsko izdanje tog međunarodnog muzičkog takmičenja biti održano 14. novembra u Bangkoku.

Foto: Profimedia
Među prvih 10 zemalja učesnica na Evroviziji u Aziji su Južna Koreja, Bangladeš, Butan, Kambodža, Laos, Malezija, Nepal, Filipini, Vijetnam i domaćin Tajland, dok organizatori navode da bi u narednim mesecima takmičenju mogle da se pridruže i druge države, preneo je NBC.

Pravila novog takmičenja još nisu objavljena. 

Na evropskoj Pesmi Evrovizije nacionalni emiteri biraju izvođače koji na sceni izvode originalnu pesmu u trajanju do tri minuta. 

Direktor Pesme Evrovizije Martin Grin rekao je da je pokretanje azijskog izdanja posebno značajno u godini kada se obeležava 70 godina od osnivanja takmičenja, dodajući da je Azija region "bogat kulturom, kreativnošću i muzičkim talentom".

Iako regionalne sile Kina i Japan zasad ne učestvuju u azijskom izdanju, analitičari navode da bi i novo takmičenje moglo da bude pod uticajem geopolitike, s obzirom na regionalne sporove poput tenzija između Tajlanda i Kambodže ili teritorijalnih pretenzija u Južnom kineskom moru.

Ideja o azijskoj verziji Evrovizije postoji još od 2008. godine, ali do sada nije realizovana. 

Organizatori procenjuju da bi novo takmičenje moglo da privuče publiku veću od 600 miliona ljudi, što je znatno više od oko 166 miliona gledalaca koji su pratili poslednje evropsko izdanje.

(Tanjug)

