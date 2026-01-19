Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"OZBILJNO SMO SE POTUKLI, BIO JE SAV KRVAV": Lepa Brena nikada nije dala na sebe - "Nisam prihvatala činjenicu da su muškarci jači"

Lepa Brena ispričala je anegdotu iz školskih dana i otkrila da nikada nije dala na sebe.

1768818426_Foto-Lepa-Brena.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Oglas

Muzička zvezda Lepa Brena gostovala je u emisiji mladih influensera, pod nazivom "Voštkast", gde je otkrila nepoznate detalje iz života.

Ona je govorila o raznim temama, te otkrila da je kao dete bila jako živahna i nstašna, kao i da se, po njenim rečima "mlatila" i ozbiljno tukla u školi, što je sve ostavilo bez teksta, s obzirom na to da je danas simbol ženstvenosti.

- Bila sam jako živahna kao dete. Nikada nisam mogla da prihvatim činjenicu da su muškarci jači, a mi slabiji pol. Nije mi se dopadala ta diskriminacija - započela je pevačica.

"Bio je sav krvav"

- U prvom razredu ozbiljno sam se potukla. Imali smo jako lepu učiteljicu, koja je ujedno bila i jako dobar pedagog. Imala je lepu kožu, lepe, dugačke nokte. Htela sam da sedim ispred nje u klupi, a onda je došao dečak koji mi je rekao: "Ajde mrš!" Kada sam ga pitala šta hoće, rekao mi je da on hoće tu da sedi. Odgovorila sam mu: "Hoću i ja, ajde ti mrš!" - nastavila je priču Lepa Brena.

- Potom smo se ozbiljno potukli, on je mene čupao za kosu, dok sam ja njega grebala po licu. Bio je sav krvav. Kada je učiteljica došla, rekla sam da je hteo da me otera i da me je napao, što su i ostala deca potvrdila. Tada je on za kaznu završio u "ćošku" , a ostali su videli da ne dam na sebe - govorila je pevačica.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas