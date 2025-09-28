Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"POSTOJI DIVNA BLISKOST IZMEĐU NJIH": Stručnjak za kraljevsku porodicu o Kejt Midlton i princu Vilijamu van očiju javnosti

Kejt Midlton i princ Vilijam u javnosti imaju potpuno drugačiji odnos od onog van svetla reflektora

1759063796_92b1be07bc5e562978e3a2117d35dc1cf0c50313.jpg
Foto: profimedia
Oglas

EKSKLUZIVNO: „Provela sam sate sa Kejt Midlton – primećuje se značajna promena kada se kamere zaustave“ Vilijam i Kejt nikada nisu bili toliko taktilni jedno prema drugom kao Hari i Megan u javnosti, ali to je druga priča van reflektora, kaže stručnjak za kraljevsku porodicu Kejti Nikol.

Vilijam i Kejt će proslaviti 15. godišnjicu braka sledećeg aprila, i to će nesumnjivo biti značajan događaj nakon stresova i napetosti u poslednje vreme.

Stručnjak za kraljevsku porodicu je sada za Miror komentarisala kakav je jedan od najpoznatih parova na svetu kada se svetla reflektora ugase. 

- Oni imaju tendenciju da rade stvari na neupadljiv način, ali me ne bi iznenadilo da ih vidim kako rade nešto posebno kako bi obeležili 15 godina braka sledeće godine - kaže stručnjak za kraljevsku porodicu, Kejti Nikol za Miror. 

- Prošli su kroz toliko toga i, naravno, svaka godina koju Kejt završi biće još jedna godina bez raka, što će zaista biti vredno obeležavanja. Bila sam sa njima u mnogo navrata, i kada kamere padnu, često ćete ih videti kako odlaze, a Kejt će mu staviti ruku oko struka ili će on staviti ruku na njena leđa - kaže Kejti, koja je napisala biografiju „Kejt: Buduća kraljica“.

- Postoji divna bliskost između njih, i dok su na početku braka delovali stidljivo kada je u pitanju javno pokazivanje nežnosti, sada su mnogo samouvereniji.

Kejt Midlton i princ Vilijam su se venčali u Vestminsterskoj opatiji 29. aprila 2011. godine, pred milionskom televizijskom publikom. Od tada su dobili troje dece, a 2022. godine nasledili su titule princa i princeze od Velsa.

 


 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas