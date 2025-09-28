"POSTOJI DIVNA BLISKOST IZMEĐU NJIH": Stručnjak za kraljevsku porodicu o Kejt Midlton i princu Vilijamu van očiju javnosti

Kejt Midlton i princ Vilijam u javnosti imaju potpuno drugačiji odnos od onog van svetla reflektora

EKSKLUZIVNO: „Provela sam sate sa Kejt Midlton – primećuje se značajna promena kada se kamere zaustave“ Vilijam i Kejt nikada nisu bili toliko taktilni jedno prema drugom kao Hari i Megan u javnosti, ali to je druga priča van reflektora, kaže stručnjak za kraljevsku porodicu Kejti Nikol.

Vilijam i Kejt će proslaviti 15. godišnjicu braka sledećeg aprila, i to će nesumnjivo biti značajan događaj nakon stresova i napetosti u poslednje vreme.

Stručnjak za kraljevsku porodicu je sada za Miror komentarisala kakav je jedan od najpoznatih parova na svetu kada se svetla reflektora ugase.

- Oni imaju tendenciju da rade stvari na neupadljiv način, ali me ne bi iznenadilo da ih vidim kako rade nešto posebno kako bi obeležili 15 godina braka sledeće godine - kaže stručnjak za kraljevsku porodicu, Kejti Nikol za Miror.

- Prošli su kroz toliko toga i, naravno, svaka godina koju Kejt završi biće još jedna godina bez raka, što će zaista biti vredno obeležavanja. Bila sam sa njima u mnogo navrata, i kada kamere padnu, često ćete ih videti kako odlaze, a Kejt će mu staviti ruku oko struka ili će on staviti ruku na njena leđa - kaže Kejti, koja je napisala biografiju „Kejt: Buduća kraljica“.

- Postoji divna bliskost između njih, i dok su na početku braka delovali stidljivo kada je u pitanju javno pokazivanje nežnosti, sada su mnogo samouvereniji.

Kejt Midlton i princ Vilijam su se venčali u Vestminsterskoj opatiji 29. aprila 2011. godine, pred milionskom televizijskom publikom. Od tada su dobili troje dece, a 2022. godine nasledili su titule princa i princeze od Velsa.



