POZNATA GLUMICA SE BORILA SA DEPRESIJOM: Nakon raskida sa sportistom bila uništena, pa se borila kako god je umela

Bila je uverena da će ostariti sa slavnim sportistom, ali je vezi ipak došao kraj, a ona je zapala u vrlo teško stanje, priznala je kasnije.

Glumica Šejlin Vudli, koja se proslavila ulogama u seriji "Nevine laži" i triologiji filmova "Drugačija", jedna je od zvezda koje ne pričaju za medije o svom privatnom životu, ali je do njih dospelo mnogo toga.

Šejlin je nedavno raskinula s francuskim glumcem Lukasom Bravom, s kojim je bila u vezi od marta, a prethodno je imala dve ljubavi za koje smo saznali.

Najpre je provela dve godine s ragbistom Benom Volavolom, a potom se 2020. godine zaljubila u NFL zvezdu Arona Rodžersa, s kojim se verila već naredne godine.

Sve je delovalo idilično kada je njene fanove iznenadila vest da je par raskinuo, a glumica je potom upala u depresiju.

Šejlin Vudli je, inače, vatrena aktivistkinja za zaštitu životne sredine, ima svoju neprofitnu organizaciju "All it Takes" i često učestvuje u akcijama čiji je cilj očuvanje prirode. I upravo je u svojoj ljubavi prema prirodi pronašla način da se izbori s emocijama!

Traumatičan raskid i neprekidna borba

Glumica se u intervjuu koji je dala za Outside 2024. prisetila "zaista grozne, traumatične stvari" koja joj se desila početkom 2022. i objasnila kako je shvatila koliko joj je teško.

– Zaista sam razumela depresiju i anksioznost, potpunu otuđenost duše – objasnila je. – Znala sam da sam u depresiji kad sam pogledala drvo i nisam osetila ništa. To je bila najniža tačka mog života.

Šejlinina najbolja prijateljica i poznata stilistkinja Kris Zero pomogla joj je da ostane aktivna kako ne bi imala vremena da se preda depresiji. Kako ona danas priznaje, ponekad je bila ljuta na svoju slavnu drugaricu, ali se trudila da bude uz nju.

– Otišle bismo da surfujemo i tog dana bih na 10 minuta mislila da život ponovo može da bude u redu... A onda bi se depresija vratila i ona bi rekla: "Hajde da volontiramo na ranču!", pa bismo pronašle neki ranč i čistile konjska g***a. Čistile smo im kopita, timarile konje i tog dana bih na 20 minuta pomislila da život ponovo može biti u redu... A onda bi se depresija vratila – prisetila se Šejlin. – I ona bi me probudila sledećeg jutra i rekla: "Hajde da idemo na planinarenje, ponesemo kese i skupljamo smeće!"

Kako je glumica objasnila, tek nakon šest meseci takvog života je osetila da se simptomi depresije ublažavaju.

Šejlin Vudli, čiji su roditelji psiholozi, bila je dobro upoznata s time kako prepoznati opasnost po mentalno zdravlje i potpuno se posvetila tome da joj bude bolje.

Otežavajuća okolnost je bilo to što je, usred tako teškog stanja, snimala seriju "Tri žene", ali joj je to na neki način i pomoglo.

– Bila je zima u NJujorku, a moj privatni život je bio s***e, tako da sam se osam meseci osećala kao da sam u ogromnom mehuru bola – rekla je za Portrer. – Bila sam zahvalna što mogu da odem na posao i plačem kako bih kroz svoj lik obradila emocije.

(Glossy)

