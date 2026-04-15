Poznati detalji venčanja Tejlor Svift i zvezde američkog fudbala: Svet čeka da je vidi u venčanici

Venčanje Tejlor Svift i Trevisa Kelsija je sve bliže, a prema navodima izvora, pevačica i zvezda američkog fudbala će se venčati 13. juna u njenoj kući na Roud Ajlendu.

Venčanje poznate pevačice je jedno od najiščekivanijih u svetu poznatih, a njeni fanovi su vrlo nestrpljivi da je vide u venčanici. Kako navodi izvor Dejli Mejla, Tejlor bi trebalo da se uda u haljini inspirisanoj venčanici Elizabet Tejlor iz vremena kada se udala za praujaka Paris Hilton, Konrada Hiltona, 1950. godine.

Pevačica je jasno stavila do znanja da je veliki obožavalac pokojne glumice kada je napisala pesmu posvećenu njoj na svom poslednjem albumu, The Life Of A Showgirl.

- Tejlor je provela toliko vremena gledajući stare fotografije Elizabet Tejlor dok je snimala svoj muzički spot za tu pesmu da se zaljubila u stil kraljice filma. Zato je, kada je počela da razmišlja o svojoj venčanici, potražila Elizabetine stare haljine na internetu - rekao je izvor.

Pop zvezda i fudbaler, reći će subonosno „da“ 13. juna na Roud Ajlendu, a očekuju oko 150 gostiju.

- Neće biti veliko venčanje, ali će biti mnogo poznatih ličnosti.

Venčanje će se navodno održati u njenoj vili vrednoj 18 miliona dolara, koja ima pogled na okean i prostrane travnjake pored kuće.



