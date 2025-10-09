POZNATI SVETSKI PEVAČ SE OPROSTIO OD HALIDA BEŠLIĆA: Objavio njegovu fotografiju uz čuvenu pesmu

Vest o smrti Halida Bešlića dotakla je i poznato muzičara Rafa Kamoru

Već danima se ljudi sa čitavog Balkana opraštaju od legendarnog pevača Halida Bešlića.

Vest o njegovoj smrti glavna je u svim medijima regiona, a o Halidu su pisali i brojni mediji u Evropi, najčešće iz Austrije i Nemačke.

Nema ko se od poznatih ličnosti nije oglasio kako bi se oprostio od Halida, a među njima je i jedna svetska zvezda.

Naime, na društvenoj mreži Instagram oglasio se jedan od najpopularnijih repera na svetu Raf Kamora koji se porukom oprostio od pevača.

On je podelio Halidovu fotografiju uz pesmu „Eh kad bi ti“ koju je očigledno najviše voleo.

- Rip legend – napisao je reper.

Podsetimo, Halid Bešlić biće sahranjen u ponedeljak 13. oktobra na groblju u Sarajevu u 15 časova. Istog dana će se u Narodnom pozorištu održati komemoracija.

(Grand)