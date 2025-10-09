Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

POZNATI SVETSKI PEVAČ SE OPROSTIO OD HALIDA BEŠLIĆA: Objavio njegovu fotografiju uz čuvenu pesmu

Vest o smrti Halida Bešlića dotakla je i poznato muzičara Rafa Kamoru

1760001153_639206_114092-halid-beslic-foto-ata-images-a-ahel-3-ig_f.jpg
Foto: ATA images/ A.A.
Oglas

Već danima se ljudi sa čitavog Balkana opraštaju od legendarnog pevača Halida Bešlića.

Vest o njegovoj smrti glavna je u svim medijima regiona, a o Halidu su pisali i brojni mediji u Evropi, najčešće iz Austrije i Nemačke.

Nema ko se od poznatih ličnosti nije oglasio kako bi se oprostio od Halida, a među njima je i jedna svetska zvezda.

Naime, na društvenoj mreži Instagram oglasio se jedan od najpopularnijih repera na svetu Raf Kamora koji se porukom oprostio od pevača.

On je podelio Halidovu fotografiju uz pesmu „Eh kad bi ti“ koju je očigledno najviše voleo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RAF Camora (@raf_camora)

- Rip legend – napisao je reper.

Podsetimo, Halid Bešlić biće sahranjen u ponedeljak 13. oktobra na groblju u Sarajevu u 15 časova. Istog dana će se u Narodnom pozorištu održati komemoracija.

(Grand)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas