ČIME SE DIZAJNERI VODE KADA UREĐUJU DNEVNU SOBU? Uz 6 pravila ćete maksimalno da iskoristite prostor

Bez obzira na to da li živite sami, delite svoj prostor sa porodicom koja broji više generacija ili se nalazite negde između, dnevna soba je mesto gde se opuštate, gledate svoje omiljene serije i filmove ili čak i radite.

Dizajneri zato dele jednostavna, praktična pravila za raspoređivanje nameštaja kako bi ova važna prostorija u domu delovala uravnoteženo i funkcionalno.

Naravno, želimo da ovaj prostor bude i udoban i stilski urešen, ali kada je u pitanju izbor i raspoređivanje nameštaja, stvari mogu da postanu komplikovane. Da li postoje stroga pravila za dnevne sobe? Kako maksimalno iskoristiti raspored, bez obzira na prostor koji imamo?

Počnite sa fokusnom tačkom

Pre nego što bilo šta uradite, dizajnerka enterijera Tamara Junis preporučuje da počnete sa fokusnom tačkom i rasporedite sve oko nje.

- To može biti televizor, ili neki komad nameštaja koji vam je posebno drag. Šta god da je, izaberite to i odatle raspoređujte ostalo - kaže ona za Real Simple.

Odlučite gde će ići tepih

Nakon što odlučite o fokusnoj tački, treba da se uverite da je poravnata sa mestom gde planirate da postavite tepih, jer je vaša podna obloga obično ono što učvršćuje prostor. Izbor pravih dimenzija može biti izazovan, ali generalno, većina soba prosečne veličine je u skladu sa tepihom veličine 2,4 x 3 metra. Trebalo bi da cilj bude da oko 30 cm poda bude izloženo po obodu sobe.

Pratite pravilo 2:3

Kauč je svakako najvažniji komad nameštaja u sobi. Zato je ključno razmotriti razmeru pre nego što kliknete na „dodaj u korpu“. Dizajnerka enterijera Tamara Hani voli da se pridržava pravila 2:3 kada je u pitanju izbor prave veličine dvoseda ili troseda.

- Pravilo dizajna 2:3 sugeriše da vaša sofa treba da bude ekvivalentna dve trećine veličine vaše sobe - kaže ona. Međutim, ako je vaša dnevna soba istovremeno i vaša trpezarija ili kućna kancelarija, to možda neće biti moguće, objašnjava dizajnerka.

- Kada se od prostora zahteva da obavlja više zadataka istovremeno, volimo da se oslonimo na intuiciju da stvorimo prostore koji prevazilaze smernice i otelotvoruju lepotu i funkciju.“

Dajte kauču malo prostora

Iako je pravilo da krevet nikada ne bi trebalo da bude uz zid, ovo može biti nepraktično ako imate malu dnevnu sobu.

- Nameštaj treba da bude pomeren nekoliko centimetara, posebno kada je pristup zavesama radijatorima problem. U krajnjoj liniji, cilj je da stvorimo životni prostor koji odgovara arhitektonskim parametrima vašeg doma.

Izmerite prostor pre kupovine

Sklapanje dnevne sobe može delovati kao slagalica. Sve mora da se uklopi na pravi način. Recimo da želite standardnu trosednu sofu sa bočnim stočićem sa svake strane – izmerite ceo zid na koji nameravate da ih postavite i pogledajte sve delove kao celinu kako biste potvrdili da će se uklopiti sa barem nekoliko centimetara razmaka između svakog predmeta i od svakog zida.

Jedno rešenje nije za sve

Iako možete satima da raspoređujete i preuređujete nameštaj, ne zaboravite da koliko god estetika bila važna, vi ćete tamo živeti. Zato Junis predlaže da se odustane od pristupa „jedno rešenje odgovara svima“.

- Zaista ne postoji jedno rešenje koje odgovara svima kada je u pitanju dizajniranje dnevne sobe. Način na koji planirate da organizujete dnevni boravak treba da definiše vaš prostor.

