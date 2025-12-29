PRAVILA VASPITANJA DECE KRISTIJANA RONALDA: Slavni fudbaler smatra da su sledeće stvari najvažnije

Postoji sedam zlatnih pravila koje moraju da slede.

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo davno je postao sinonim za disciplinu i zahvaljujući tome postigao je neverovatne rezultate. Neosporna je činjenica da slavni fudbaler ima i talent, ali disciplina je od njega napravila vrhunskog igrača, navodi Stil.

"Moj sin se ne ponaša isto kao kad sam ja odrastao. U čemu je razlika? U gladi. Nema glad, nema želju, ali ja to razumem. Nova tehnologija i sve to što imaju nove generacije, sve to ih odvaja od ciljeva. Ja sam gledao vrhunske igrače, vrhunske fudbalere i učio na njihovim primerima," ispričao je u intervju s Pirsom Morganom.

Sedam pravila koja deca Kristijana Ronalda moraju da slede

Možeš biti sjajan fudbaler ako si posvećen sportu

Fudbaler Kristijano Ronaldo rekao je svom sinu Kristijanu Ronaldu Džunioru da trenira fudbal svaki dan, tušira se hladnom vodom i jede samo zdravu hranu. Drugim rečima, slavni sportista pokušava da usadi svom nasledniku da je disciplina neophodna za uspeh.

Deca moraju da vode zdrav način života

"Jedem visokoproteinsku hranu s puno ugljenih-hidrata od celog zrna, voće i povrće i izbegavam slatku hranu," svojevremeno je otkrio Kristijano.

Cela porodica se trudi da pije što više vode, a sokovi su strogo zabranjeni. Za Ronalda ne postoji dijeta koja isključuje ili uključuje određene namirnice. On veruje da stil života treba da bude konzumiranje samo zdrave hrane.

"Budite disciplinovani. Ključno je da budete motivisani i da se pridržavate svoje rutine. Za mene nema mesta za opuštanje tako da uvek moram da budem strog," istakao je.

Ako slučajno pojedu nešto slatko, deca moraju dvostruko da vežbaju

"Pojeli smo sladoled, sad je vreme za vežbanje - tako žive deca Ronalda."

Akademski uspeh i učenje je važno

Pre dve godine, deca Ronalda su upisana u prestižne škole, a cilj je vrhunsko obrazovanje. Drugim rečima, osim što je važno da budu zdrava, moraju biti i obrazovana.

Gde god putuju moraju da budu zajedno i mesto mora da bude zaštićeno od javnosti

Georgina Rodrigez rado će da podeli fotografije sa letovanja na svojim društvenim mrežama, ali kad traže mesto za odmor, to mora da bude neka zabačena plaža ili mesto na kojem neće biti uočljivi. Privatnost porodice je na prvom mestu.

Porodica putuje privatnim avionom

U svojoj "Netflix" seriji, Georgina takođe priznaje da radije ne putuje ako porodica mora da čeka na aerodromu dva sata do leta. Zato je tu jedan od Ronaldovih privatnih aviona vredan 25 miliona dolara upravo radi prevoza njegove porodice na utakmice i destinacije za odmor.

Stroga higijena

Ronaldova deca moraju da prate smernice da bi bili zdravi i srećni pa uz zdravu ishranu, vežbanje i mnogo vode, oni imaju rigorozne higijenske navike.

