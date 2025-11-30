Oglas
PREMINULA ČUVENA GLUMICA: Ostaće upamćena po ulozi u kultnoj seriji

Sandra Keron se takođe pojavila u originalnoj seriji igre "The Crystal Maze“ na Channel 4, koju je vodio Ričard O’Brajen.

1764510562_be653275-79ba-4111-affa-7bbfbfe4936a.jpg
Zvezda serijala "Carry On“, glumica Sandra Keron, preminula je u 89. godini, javlja The Sun.

Glumica se pojavila u filmu "Carry On Camping" iz 1969. godine, zajedno sa svojom bliskom prijateljicom Barbarom Vindsor, u kultnoj sceni vežbanja u kojoj Babsin grudnjak odleti.

Ona se takođe pojavila u originalnom kvizu "The Crystal Maze“ na Channel 4, koji je vodio Ričard O’Brajen.

Između 1990. i 1993. godine, Sandra je tumačila ljubaznu gatarku Mamsi.

U trećoj sezoni umesto toga je igrala tetku Sabrinu, uz objašnjenje da je Mamsi odsutna.

(Kurir)

