PREMINULA KRALJICA PLASTIČNIH OPERACIJA: Telo manekenke (33) koja je dala 430 hiljada evra na novi izgled pronađeno je na parkingu hotela

Meri Magdalena je bila poznata po tome što je potrošila više od 430.000 evra na plastične operacije.

1765533484_Foto-Printscreen-Instagram-marymagdalene.art.jpg
Foto: Printscreen/ Instagram - marymagdalene.art
Zvezda društvenih mreža Meri Magdalena, poznata po tome što je zavisna od plastičnih operacija, pronađena je mrtva u Tajlandu, prema navodima lokalnih medija, prenosi The Sun.

Denis Ivon Harvis Gongora (33) navodno je preminula nakon što je pala sa balkona na devetom spratu hotela samo nekoliko sati nakon što je stigla na odmor.

Policija je saopštila da je telo meksičko-kanadske manekenke pronađeno na hotelskom parkingu nešto posle 13.30 po lokalnom vremenu. Posle bolnice poslato je na obdukciju.

Šokantna tragedija dogodila se samo nekoliko sati nakon što je Magdalena misteriozno objavila završnu scenu iz filma „The Truman Show“ zajedno sa svojom fotografijom iz detinjstva na društvenim mrežama, prenosi Daily Mail.

U toj sceni lik Džima Kerija, Truman Burbank, nakloni se pre nego što kaže: „A u slučaju da se ne vidimo, dobar dan, dobro veče i laku noć.“

Korisničko ime Magdalene na Instagramu promenjeno je u „MaryMagdaleneDied“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mary M (@marymagdalene.art)

Ko je Meri Magdalena

Magdalena je potrošila više od 380.000 funti (oko 432.000 evra) na plastične operacije. Prvu estetsku intervenciju izvršila je kada je imala 21 godinu. Potpuno je transformisala svoj izgled tokom godina – u pokušaju da postane „mutantska hibridna apokaliptična vanzemaljska boginja“.

Magdalena je prekrila telo tetovažama, uključujući i široko rasprostranjeni blackout tattoo.

Nedavno je na društvenim mrežama isplivala Magdalenina slika pre plastičnih operacija, na kojima se vidi da je imala dugu plavu kosu, prirodne usne i netetovirano lice. Ona je navodno morala da počne da se operiše u drugim zemljama jer više nije mogla da dobije ekstremne zahvate u Sjedinjenim Državama. Nakon nekih procedura, ostala je sa užasnim komplikacijama.

„Najneobičnija operacija koju sam imala bila je na mojoj vagini. Ja sam je sama dizajnirala, tako da imam najdeblju na svetu. Tokom zahvata sam skoro umrla. Morala sam da primim dve transfuzije krvi. Doktor je rekao da gubim previše krvi i da postajem veoma bleda. Mislio je da ću umreti“, rekla je svojevremeno.

Izazvala je i kontroverzu odlukom da istetovira očnu jabučicu dramatičnom neon-zelenom bojom.

Međutim, umesto kul novog izgleda, višak žute tinte počeo je da curi i „skuplja se“ u uglu njenog oka – pritom bojeći okolnu kožu.

(Kurir)

