PRINC HARI ČEKA POZIV KRALJA ČARLSA: Deca nisu videla dedu godinama

Prema novom izveštaju, vojvoda od Saseksa se nada ponovnom susretu svog oca, kralja Čarlsa, i njegovo dvoje dece, princa Arčija i princeze Lilibet.

U subotu je list „Tajms“ objavio da se princ Hari (41) nada da će ga kralj (77) pozvati u Norfolk ovog ovog leta.

Kralj Čarls je poslednji put video svoje unuke u junu 2022. godine, kada su Hari i Megan otputovali u Veliku Britaniju na platinasti jubilej pokojne kraljice Elizabete.

U međuvremenu, Megan Markl nije posetila Veliku Britaniju. Tajms je izvestio da su ljudi bliski Hariju rekli da bi on prihvatipo poziv u Sandringem, u Norfolku.

Odlučujući faktor Harijevog nedolaska u Veliku Britaniju je bezbednost. Veruje se da vojvoda čeka konačnu odluku o svojoj bezbednosti, nakon što je više puta rekao da ne smatra da je bezbedno da dovede svoju porodicu kući osim ako nema naoružanu policijsku zaštitu.

Hari i Megan su izgubili ovo pravo nakon što su se povukli sa svojih kraljevskih dužnosti i preselili u SAD 2020. godine.

Kada je princ Hari poslednji put video Čarlsa?

Hari je poslednji put video svog oca 10. septembra 2025. godine, kada su se sastali na privatnom čaju u Klarens Hausu u Londonu, Čarlsovoj rezidenciji. Sastanak, koji je navodno trajao 55 minuta, poklopio se sa Harijevom posetom Centru za studije povreda od eksplozije na Imperijal koledžu u Londonu.

