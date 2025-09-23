PRINC HARI DOŽIVEO JOŠ JEDAN UDARAC OD SVOJE PORODICE: "Kralj je čovek koji oprašta, ali..."

Nije se tome nadao.

Princ Hari nedavno se u Londonu sreo sa svojim ocem, kraljem Čarlsom III., a iako je taj susret izgledao obećavajući, vojvoda od Saseksa navodno nikad neće biti napola član kraljevske porodice.

'Kralj je čovek koji prašta, ali bio je apsolutno jasan u podržavanju odluke svoje pokojne majke da ne može biti 'napola unutra, napola napolju' članova koji rade u kraljevskoj porodici', rekao je izvor za Dejli Mejl.

Takođe, izvor je odbacio tvrdnje da bi princ Hari imao radni model od četverodnevnog boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu, u kojem bi preuzimao kraljevske dužnosti, dok bi sa suprugom Megan Markl i njihovom decom živeo u SAD-u.

'Ove navodne tvrdnje su razlog zašto kralj i kraljevska porodica oklevaju da krenu na put pomirenja. Ako je namera podstaći građenje poverenja i odnosa, oni imaju potpuno suprotni učinak', dodao je drugi izvor.

Princ Hari navodno je izrazio interes za povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo sa svojom porodicom po prvi put od kako su on i Megan 2020. objavili da se povlače s kraljevskih dužnosti. Nakon toga su usledili sastanci s njegovim ocem, ali čini se da se povratak vojvode od Saseksa neće tako lako dogoditi.

