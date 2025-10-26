PROSLAVILA SE JOŠ KAO DETE, A ONDA JE SA SAMO 13 GODINA DOTAKLA DNO: "Mislila sam da je to kraj"

Američka glumica Dru Barimur (50) postala je poznata još kao devojčica i ušla u sam vrh Holivuda, ipak slava joj je donela i mračnu stranu života o čemu danas iskreno priča

Američka glumica Dru Barimur (50) iznenadila je javnost iskrenim priznanjem da je boravak u rehabilitacionoj ustanovi tokom tinejdžerskih godina bio "najbolja stvar koja joj se ikada dogodila“.

Naime, o ovom prelomnom periodu života govorila je u svojoj emisiji "The Dru Barimur Šou", tokom razgovora s kanadskom komičarkom Mej Martin, poznatom po seriji Feel Good.

Barimur i Martin, koja koristi rodno neutralne zamenice, povezale su se zbog zajedničkog iskustva problematične mladosti i borbe sa zavisnošću. Martin je gostovala u emisiji povodom svoje nove Netfliksove serije "Vejvord", misterioznog trilera koji prati dve devojke poslate u institut za problematične tinejdžere, gde se situacija pretvara u borbu za opstanak.

- Serija je svojevrsno ljubavno pismo tinejdžerskom prijateljstvu. Nikol su jedne noći odveli u takvu ustanovu i nije je bilo dve godine. Kada se vratila, pričala je neverovatne priče o svemu što je tamo doživela - objasnila je Martin i dodala da je priča delimično inspirisana iskustvom njene najbolje prijateljice Nikol.

Dru Barimur odmah se prepoznala u toj priči te je podelila sopstveno iskustvo prisilnog smeštanja u sličnu instituciju.

- Dok sam gledala seriju, bilo mi je gotovo previše stvarno. Osećala sam da govorite iz autentične perspektive - rekla je.

Glumica je kroz šalu dodala kako je mislila da je "dotakla dno" kada ju je majka sa 13 godina poslala na lečenje, ali je iskreno priznala da je sličan osećaj imala i kasnije, u četrdesetim godinama života. Iako tada nije razumela majčinu odluku, danas smatra da je upravo to bilo presudno za njen oporavak i dalji život.

- U toj ustanovi sam pronašla mir i snagu. Zvuči neverovatno, ali to iskustvo me naučilo da budem iskrena prema sebi, hrabra i da u svemu pronađem smisao i humor. Bila je to najbolja stvar koja mi se mogla dogoditi, iako je bilo neverovatno teško - priznala je Barimur.

Zvezda filma "I.T." ranije je govorila o svojim problemima iz detinjstva koji su je doveli do rehabilitacije. Nakon što je već sa devet godina postala poznata širom sveta, vrlo rano se susrela sa tamnijom stranom slave. Počela je da konzumira alkohol sa samo 11 godina, a već sa 12 je postala zavisna od droga. NJena majka Džejd odlučila je da je smesti u ustanovu kada je imala 13 godina, gde je provela 18 meseci na lečenju.

Nakon izlaska iz rehabilitacije, Barimur se zakonski emancipovala od roditelja, što je, kako je kasnije priznala, bila preporuka samog centra.

- Emancipovala sam se i postala punoletna po zakonu. Iz te ustanove sam izašla kao osoba koja više poštuje druge i razume sebe. Bilo je teško, ali me to iskustvo formiralo - rekla je.

Prisećajući se tog perioda, Barimur je zaključila da je njena majka, iako tada nije razumela posledice svojih postupaka, zapravo učinila ono što je bilo najbolje.

- Zatvorila me u instituciju i tada sam mislila da je to kraj sveta. Ali ispostavilo se da mi je to dalo neverovatnu disciplinu i red koji sam očajnički trebala. Moj život pre toga nije bio normalan - zaključila je slavna glumica.

(Klix.ba)

