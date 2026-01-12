Oglas
PROSLAVILA SE U "ZVEZDAMA GRANDA", A OVO JE NJENO PRAVO ZANIMANJE: Evo šta će Jelena Kostov raditi ako se umori od pevanja

Evo šta je po zanimanju Jelena Kostov.

1768225388_1754469524_117195_jelena-kostov-foto-ata-iamages-a-ahel-5_f.jpg
Foto: ATA images/ A.A.
Pevačica Jelena Kostov proslavila se u "Zvezdama Granda", a kasnije se prilično povukla iz medija nakon što je osnovala porodicu i postala majka. Privatan život i supruga koji je pripadnik žandarmerije vešto skriva od očiju javnosti, te nije ni čudo što nakon toliko godina provedenih na sceni malo ko zna šta je ona po obrazovanju.

Jelena Kostov je završila Muzičku akademiju, odsek za opštu muzičku pedagogiju i sada je diplomirani teoretičar umetnosti. Ona je 2014. godine postala profesor, a jednom prilikom je istakla da je ponosna na svoj uspeh.

- Srećna sam što sam završila Muzičku akademiju i što sam sada diplomirani teoretičar umetnosti. Ako se jednog dana umorim od pevanja, moći da predajem deci u školi - rekla je ona tada.

Ima vikendicu na planini

Inače, Jelena i njen suprug imaju vikendicu na Goliji, a svojevremeno je istakla koliko vole tamo da provode vreme.

- Pobegnemo često od Beograda, jer vreme želimo da provodimo na planini. Planirali smo jednom da tokom cele zime budemo na toj lokaciji. Sve što sam htela i zamišljala oko samog uređenja kuće sam i ostvarila. Omiljeni kutak mi je pored kamina, sa sinom i suprugom se smestim u fotelje, unesemo drva koja nam stoje spremna, odmah ispred ulaza, založimo vatru i uživamo, prava idila. Sada imam svo vreme ovog sveta da im posvetim, nadoknadila sam sve ono što smo zbog mojih nastupa proveli odvojeno. Stalno sam imala nastupe, snimanja, emisija, a sada dan počinje od samog početka totalno opušteno. Nema nikakvih obaveza.

(Grand)

BONUS VIDEO:

 

 

