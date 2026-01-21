PRVA DEVOJKA BRUKLINA BEKAMA KOJA JE STALNO VISILA KOD BEKAMOVIH OTKRILA KAKAV JE ODNOS IMALA SA VIKTORIJOM: NJene poruke govore SVE!

Prva ljubav sina Viktorije Bekam je danas udata za ženu, a ovako je svojevremeno govorila o nesušenom svekru i svekrvi

Mnogi su ovo zaboravili, uglavnom zbog činjenice da se glumica Kloi Grejs Morec kasnije javno deklarisala kao „gej žena“, ali ona je bila verovatno prva ozbiljna veza Bruklina Bekama.

Bekamove prošle veze su pod lupom nakon njegove eksplozivne izjave na Instagramu u kojoj je kritikovao Dejvida i Viktoriju Bekam zbog njihovog „kontrolišućeg ponašanja“ tokom života.

Sukobi između Bruklina i njegove šire porodice bili su prilično javna vest još ubrzo nakon njegovog venčanja sa Nikolom 2022. godine.

Iako je bilo objava Bruklinovog brata Kruza na Instagramu o sukobu, Bruklinova šokantna objava je najveći uvid u sukob između njega i njegovih roditelja koji je javnost do sada dobila.

U njoj je optužio svoje roditelje da „pozivaju žene iz njegove prošlosti“ u njegov život kako bi pokušali da sabotiraju njegov odnos sa Nikolom, kao i da ih generalno predstavljaju kao one koje kontrolišu njega i njegov život.

Pre braka sa Nikolom Pelc, njegova najistaknutija veza bila je sa Kloe Grejs Morec, najpoznatijom po filmovima „Kick Ass“, „Carrie“ i „Pusti me unutra“, između 2014. i 2018. godine.

Par je počeo da se zabavlja kada je ona imala 17, a on 15 godina, a Kloe je javno govorila o svojoj vezi sa njegovim roditeljima i širom porodicom tokom tog perioda.

U svetlu Viktorijine sada javno objavljene svađe sa Nikolom, možda će biti iznenađujuće da je glumica imala samo pozitivne reči o Poš Spajs, ali je izrazila i neke rezerve o tome kako je to izlaziti sa Bekamom.

Razgovarajući sa Endijem Koenom o Viktoriji 2014. godine, Kloi je rekla: „Ona je neverovatna osoba. Zaista se divim njenoj radnoj etici i volim je." pa nastavila „Mislim da su kao porodica sjajni ljudi, Bekamovi razumeju putovanja, scene seksa na velikom platnu, lude rasporede...“

Bruklinova izjava o njegovoj porodici dovela je do toga da ljudi na internetu istražuju sve njegove različite interakcije sa porodicom na društvenim mrežama tokom godina, a neki fanovi su ukazali na objavu na Instagramu u kojoj se Viktorija rugala Bruklinovoj kosi, upoređujući ga sa Denisom Napašću i pitajući Kloe „šta mu je uradila“.

Iako nije posebno imenovala njegove roditelje, Kloe je 2016. godine rekla da izlazak sa njim ponekad može biti težak.

Ona je za britanski časopis InStyle rekla o njihovoj vezi: „To stvara masovnu pomamu i oni vas prate u odvojenim automobilima, tako da ne možete samo da trčite okolo i delite male šašave i slatke trenutke.“

Par je raskinuo 2018. godine, što je dovelo do onoga što je ona opisala kao „tešku godinu“, kada se Kloi kasnije 2024. godine autovala kao „gej žena“ i objavila svoj brak sa Kejt Harison 2025. godine.

