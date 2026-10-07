"RAK MI JE POKAZAO ŠTA ZNAČI PORODICA": Majkl Dagls progovorio o teškoj životnoj borbi

Daglas ističe da je njegova bolest donela „teške trenutke“ i njegovoj supruzi, glumici Ketrin Ziti-Džouns, kao i njihovoj deci.

U novim memoarima „One Helluva Ride“, koji su od danas u prodaji, glumac Majkl Daglas detaljno opisuje svoju borbu sa rakom četvrtog stadijuma. Tokom lečenja 2010. godine izgubio je čak 18 kilograma, iako, kako kaže, nije imao toliko kilograma viška.

Nakon što mu je u avgustu 2010. dijagnostikovan rak, Daglas je prošao kroz sedam nedelja zračenja i hemoterapije. Taj period u knjizi opisuje kao „sedam krugova pakla“.

„U početku je bol bila jaka, ali podnošljiva. Do treće nedelje već sam se ozbiljno mučio“, piše glumac.

Navodi da je nakon četvrte nedelje lečenja bio „žućkast i ispijen“, dok je terapija uzimala sve više maha.

Daglas ističe da je njegova bolest donela „teške trenutke“ i njegovoj supruzi, glumici Ketrin Ziti-Džouns, kao i njihovoj deci, sinu Dilanu i ćerki Karis, koji danas imaju 26 i 23 godine.

Deca su u to vreme čitala novinske naslove u kojima se tvrdilo da im je otac na samrti.

„Bili su premladi da shvate kako takvi časopisi funkcionišu, pa je za njih to bilo traumatično“, objašnjava glumac.

Svakog dana vozio ćerku u školu

Oskarovac piše da je bio odlučan da svojoj deci omogući što normalniju svakodnevicu uprkos teškom lečenju.

Svaki dan je vozio ćerku Karis u školu, nakon čega bi bio toliko iscrpljen da je ostatak dana provodio na kauču.

„Taj kauč postao mi je stolica, radni sto, krevet i splav za spasavanje u moru potpune iscrpljenosti“, piše Daglas i dodaje da ga je većina posetilaca upravo tamo zatekla.

Otac Kirk mu je bio velika podrška

Glumac se u memoarima prisetio i svog pokojnog oca, legendarnog glumca Kirka Daglasa. Opisuje ga kao „staloženog“ tokom njegove bolesti, ali i kao jednu od najvećih podršci koju je imao.

Posebno pamti trenutak kada ga je otac tokom Noći veštica posetio u bolnici maskiran u klovna.

„U tom trenutku to je bio najbolji dar koji je mogao da mi da“, navodi Daglas.

Vest da je rak u remisiji dočekao u suzama

Nakon završetka sedmonedeljne terapije, Daglas je bio šokiran kada su mu lekari saopštili da je rak u remisiji.

„Slomio sam se i zaplakao“, priseća se glumac.

„Reći da me je rak ponizio bilo bi preblago. Zbog njega sam postao zahvalniji za sve što imam u životu.“

NJegova supruga Ketrin Zita-Džouns njegov oporavak opisala je kao „gledati uveli cvet kako ponovo oživljava“.

„Osećao sam se kao da sam se ponovo rodio“

Glumac priznaje da mu je iskustvo sa rakom donelo i svojevrsni osećaj slobode.

„Teško je o tome govoriti, ali osećao sam se kao da sam se ponovo rodio. Prioriteti su mi se promenili. Rak mi je pokazao šta porodica zaista znači. Osetio sam ljubav za koju nisam ni znao da postoji“, navodi u knjizi.

„Sve sam počeo da vidim malo jasnije i svetlije, a postao sam i mnogo svesniji toga kako provodim svoje vreme“, dodaje Daglas.

(Index.hr)

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