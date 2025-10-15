ROĐENA SESTRA DŽEKI KENEDI JE BILA PRINCEZA I MNOGO LEPŠA OD NJE: Ona je bila prva dama NJujorka, radila je sa Armanijem, čuveni pisac ju je obožavao

Li Radzivil je bila poznata kao sestra prve dame Džeki Kenedi Onazis i imala je izuzetno fascinantan život.

Stil i britki duh Li Radzivil su došli u centar pažnje posle serije Feud: Capote vs. The Swans. U seriji, unutar svog društvenog kruga, Li je prikazana kao jedna od onih koje su najglasnije osudile Trumana Capotea nakon objavljivanja njegovog eksplozivnog kratkog romana u časopisu Esquire.

NJeno društvo u stvarnom životu bilo je podjednako zanimljivo – među njenim prijateljima bili su Enid Vorhol, Mik Džeger i Rudolf Nurejev. Mnogi su je smatrali najlepšom i najstilizovanijom ženom svoje generacije.

Privilegovano detinjstvo

Karolajn Li Buvie rođena je u NJujorku 1933. godine. Oduvek je koristila svoje srednje ime – Li. NJen otac, Džon Vernu Buvie III, bio je berzanski posrednik, a majka Dženet Li dama iz visokog društva.

Džeki i Li bile su rođene s razmakom od tri i po godine. Odrastale su u dupleksu u luksuznoj zgradi na adresi 740 Park Avenue na Menhetnu, a letnje mesece provodile u East Hamptonu, prema pisanju Vanity Fair-a. NJihovi roditelji su se razveli dok su devojčice bile male.

Li je verovala da je njihov otac više voleo Džeki. U svojoj knjizi Happy Times napisala je da je on „favorizovao Džeki…To mi je bilo vrlo jasno, ali nisam zamerala, jer sam razumela zašto…ne samo da je dobila ime po njemu, već je i fizički ličila na njega, što mu je pričinjavalo veliko zadovoljstvo.“

Posle razvoda, njihova majka se preudala i sa ćerkama se preselila na imanje novog muža u Severnoj Virdžiniji. Li je volela to mesto.

Li je pohađala koledž Sarah Lawrence tri semestra, a kasnije je radila u magazinu Harper’s Bazaar.

Komplikovan odnos sa sestrom

Iako su sestre provodile dosta vremena zajedno, njihov odnos je bio često napet i komplikovan.

„Li je bila toliko ljubomorna na Džeki da ponekad nije mogla ni da govori“, rekao je Lorens Limer, autor knjige Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era.

„Ako vam je starija sestra prva dama Sjedinjenih Država, možda biste i vi bili pomalo ljubomorni… ali ona je bila potpuno obuzeta tim osećajem.“

U vreme kada je Džeki Kenedi bila u Beloj kući, Li joj je bila veoma bliska. Pratila ju je na putovanju u London sa predsednikom, kao i na zvaničnoj poseti Indiji i Pakistanu 1962. godine. Li je imala značajnu ulogu u izgradnji sestrinog čuvenog modnog stila, pomažući joj da bira odevne komade za državne posete.

„Morala je mnogo da putuje i volela je da sam s njom“, napisala je Li u Happy Times. „Osim međusobne naklonosti, ono što nas je najviše povezivalo bio je zajednički smisao za humor.“

Tri braka Li Radzivil

Godine 1953. udala se za Majkla Canfilda, koji je radio u izdavaštvu. Tokom braka živeli su u Londonu, gde je on služio kod američkog ambasadora. Brak je kasnije poništen.

NJen drugi muž bio je Stanislas Radzivil, poljski princ, sa kojim je imala dvoje dece – Entonija i Anu Kristinu. Od udaje za njega počeli su da je oslovljavaju sa princeza Radzivil. Razveli su se 1974. godine.

Treći suprug bio joj je reditelj Herbert Ros, ali su se razveli ubrzo pre njegove smrti 2001. godine.

Neslaganje sa sestrinom drugom udajom

Li je poznavala Aristotela Onazisa pre nego što se Džeki za njega udala 1968. godine, i prema pisanju Vanity Fair-a, kružile su glasine da su njih dvoje bili u vezi. Veruje se da su se zabavljali 1963. godine, kada je Li putovala sa predsednikom Kenedijem tokom njegove evropske turneje u Englesku, Italiju, Nemačku i Irsku.

U avgustu iste godine, dok je Džeki tugovala zbog gubitka novorođenog sina, provela je vreme na Onazisovoj jahti. Godinama kasnije, nakon ubistva Roberta Kenedija, udala se za njega.

Bliska veza sa Trumanom Kapoteom

Nakon atentata na predsednika Kenedija, Džeki se preselila u NJujork, a Li je kupila kuću u blizini. U to vreme postala je bliska prijateljica pisca Trumana Capotea, koji ju je ohrabrio da se okuša u glumi – pojavila se u pozorišnoj predstavi The Philadelphia Story, ali su kritike bile loše. Capote joj je kasnije pomogao da dobije ulogu u televizijskom filmu koji je napisao za ABC i koji je emitovan 1968. godine.

Stil Li Radzivil

Nimalo nije preterano reći da je Li bila jedna od najelegantnijih i najbolje odevenih žena u savremenoj američkoj istoriji. Nakon što je okušala karijeru kao glumica i dekoraterka enterijera, Radzivil je postala PR direktorka u modnoj kući Armani i redovna gošća prvih redova modnih revija, kao i najekskluzivnijih zabava širom sveta.

Radzivil je rekla da su ona i Armani „imali veoma sličan ukus. Sve se svodilo na jednostavne, nenametljive stvari i veliko poštovanje prema liniji i lepoti.“ Upravo je to, naravno, bilo ono što ih je spojilo. Dizajner je oduvek smatrao da je ona oličenje Armani žene. „Ona je snažne volje i ženstvena na nestereotipan način. Svoj lični stil izražava time što oduzima, a ne dodaje. Ostaje verna sebi. Ona je iznad prolaznih trendova“, rekao je Armani o Li Radzivil.

Smrt Li Radzivil

Li Radzivil preminula je 2019. godine prirodnom smrću, što je potvrdila njena ćerka za The New York Times. Imala je 85 godina.

