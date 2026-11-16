Gubitak celokupne ušteđevine predstavljao je ogroman šok za nekoga ko nikada ranije nije oskudevao.

Početak devedesetih godina doneo je velike finansijske potrese na ovim prostorima, a jedna od najpoznatijih žrtava piramidalne štednje bio je i pokojni Saša Popović. Iako je godinama pre toga gradio uspešnu muzičku karijeru i živeo na visokoj nozi, jedna poslovna odluka dovela ga je do potpunog finansijskog kraha, zbog čega je morao da krene bukvalno od nule.

U želji da uveća svoj kapital, Popović je odlučio da svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu pretvori u gotovinu i poveri je tada čuvenoj "Dafiment" banci.

Napravio kobnu grešku

Sve je delovalo kao siguran put ka još većem bogatstvu, sve dok nije stiglo upozorenje od njegove dugogodišnje saradnice i prijateljice Lepe Brene. Iako je u poslednjem trenutku uspeo da podigne svoj novac, ubeđivanje same vlasnice banke, Dafine Milanović, bilo je presudno da napravi kobnu grešku.

"Kod Dafine sam uložio otprilike 400.000 maraka. Prodao sam stan, tri automobila, na to dodao keš i sve oročio. Bio sam u Beču kada mi je Brena javila da treba da vadim pare jer je načula da nešto nije u redu. Otišao sam u banku, ostalo mi je nekih 405.000 maraka, pošto sam prethodno podizao nešto novca s računa."

Suočavanje sa realnošću i lažna obećanja

Gubitak celokupne ušteđevine predstavljao je ogroman šok za nekoga ko nikada ranije nije oskudevao. Naviknut na komfor, luksuz i finansijsku sigurnost još od najranijeg detinjstva, Popović se iznenada našao u situaciji da nema ni krov nad glavom.

Nekoliko meseci nakon kraha banke ukazala se nada kada je slučajno naleteo na Dafinu, ali se ispostavilo da je njeno obećanje o kompenzaciji bilo samo još jedna u nizu obmana.

(Mondo)

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