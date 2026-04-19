Slavna manekenka bankrotirala: Svi su mislili da živi bajku, a ona se borila sa ozbiljnim problemima

Rouzi Hantington Vajtli je prvi put otvoreno govorila o propasti svog kozmetičkog brenda, koji je trebalo da bude logičan nastavak njene karijere, ali se pretvorio u izvor hroničnog stresa i sagorevanja.

Ime Rouzi Hantington Vajtli godinama je bilo sinonim za savršen izgled i uspeh u modnoj industriji, ali iza te slike krio se jedan od najtežih perioda u njenom životu.

U intervjuu za australijski "Vog", manekenka je prvi put otvoreno govorila o propasti svog kozmetičkog brenda "Rose Inc", koji je trebalo da bude logičan nastavak njene karijere, ali se pretvorio u izvor hroničnog stresa i sagorevanja.

"Jedno od najgorih iskustava u mom životu"

"To je bilo jedno od najgorih iskustava u mom životu. Trebalo mi je godinu dana da se oporavim: radila sam sa psihologom, a sa Džejsonom sam renovirala kuću. Bila sam u depresiji. Ali rast koji donosi neuspeh je neuporediv. To me je očvrsnulo. Ta 'girlboss' era je za mene prošlost – nijedan uspeh nije vredan toksične atmosfere", rekla je Rouzi.

Problemi su kulminirali nakon bankrota banke investitora, kada je izgubila kontrolu nad brendom i na kraju se povukla iz posla koji je smatrala životnim projektom. Ovaj period bio je prekretnica, naučila je da postavi granice i kaže "ne", umesto da ćuti kako ne bi delovala "teško". Danas ističe da unutrašnji mir direktno utiče i na posao i na privatni život.

Veliku ulogu u njenom oporavku imao je verenik Džejson Stejtam. Zajedno su se posvetili renoviranju doma, što joj je pomoglo da povrati osećaj stabilnosti.

"Džejson ima besprekoran ukus", rekla je za PORTER magazin. "Mnogo me je naučio o arhitekturi i nameštaju. On će reći da je to bila noćna mora, ali ja obožavam enterijere."

Otvoreno je govorila i o tome kako izgleda život sa globalnom akcionom zvezdom: "LJudi polude za Džejsonom… može nastati prava pomama kada šetamo ulicom." Ipak, iza svetla reflektora, njihov odnos počiva na mirnijoj stabilnosti, a Rouzi često ističe da joj upravo on pomaže da ostane prizemna.

Govoreći o životu u Los Anđelesu, još 2014. je objasnila: "To je ono što vezu sa Englezom tamo čini posebnom. Mislim, živimo u Holivudu - lako je izgubiti dodir sa stvarnošću."

Taj osećaj stabilnosti dobio je novo značenje nakon što je postala majka. U razgovoru za PORTER magazin iskreno je opisala tu promenu:

"Sećam se da sam imala osećaj kao da mi je tlo izmaknuto pod nogama", rekla je, govoreći o prelasku iz potpuno nezavisnog života u onaj koji je više okrenut domu i porodici.

Nakon izlaska iz biznisa, fokus je preusmerila na privatni život i humanitarni rad. Priprema se za preseljenje u Veliku Britaniju i sarađuje sa Fondacijom kralja Čarlsa Trećeg, sa posebnim akcentom na podršku mladima.

Ipak, priznaje da se iza samouverenosti često krije anksioznost, jer se u pojedinim situacijama oseća preplavljeno – što pripisuje svojoj izraženoj osetljivosti na svet oko sebe.

(Mondo)

BONUS VIDEO: