SLAVNI HOLIVUDSKI PRODUCENT OSUĐEN NA 146 GODINA ZATVORA: Proglašen krivim za smrt dve žene

Dejvid Pirs je direktno odgovoran za smrt manekenke Kristi Giles i njene prijateljice Hilde Marsele Kabrales-Arzole, koje su preminule od predoziranja fentanilom.

Dejvid Pirs, holivudski producent, osuđen je na 146 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za smrt dve žene 2021. godine, kao i za niz seksualnih napada na druge žene.

Pirs je direktno odgovoran za smrt manekenke Kristi Giles i njene prijateljice Hilde Marsele Kabrales-Arzole, koje su preminule od predoziranja fentanilom.

Tragični događaji u novembru 2021.

Prema navodima okružnog tužioca Los Anđelesa, Pirs i još jedan muškarac, Brant Osborn, sreli su se sa Kristi i Hildom u novembru 2021. godine. Žene su potom otišle sa njima u Pirsov stan, gde su im dali smrtonosnu kombinaciju droge GHB i fentanila. Iako je Hildi pokušala da pozove prevoz otprilike 35 minuta nakon dolaska, nikada nije uspela da napusti stan.

Ostavljene pred bolnicama

Nakon što su izgubile svest, Pirs i Osborn su žene izneli iz stana i ostavili ispred dve različite bolnice u Los Anđelesu. Kristi Giles preminula je pre dolaska u bolnicu. Hilda kabrales-Arzola provela je 11 dana na aparatima za održavanje života pre nego što je njena porodica odlučila da ih isključi.

Ovaj slučaj je šokirao javnost i osvetlio opasnosti od kombinacije narkotika i kriminalnog ponašanja u krugovima Holivuda.

(Holywood Reporter)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU