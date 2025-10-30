Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SLAVNI HOLIVUDSKI PRODUCENT OSUĐEN NA 146 GODINA ZATVORA: Proglašen krivim za smrt dve žene

Dejvid Pirs je direktno odgovoran za smrt manekenke Kristi Giles i njene prijateljice Hilde Marsele Kabrales-Arzole, koje su preminule od predoziranja fentanilom.

1761828410_Foto-Printscreen-YouTube-CBS-LA-Shutterstock.jpg
Foto: Printscreen/ YouTube - CBS LA, Shutterstock
Oglas

Dejvid Pirs, holivudski producent, osuđen je na 146 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za smrt dve žene 2021. godine, kao i za niz seksualnih napada na druge žene.

Pirs je direktno odgovoran za smrt manekenke Kristi Giles i njene prijateljice Hilde Marsele Kabrales-Arzole, koje su preminule od predoziranja fentanilom.

Tragični događaji u novembru 2021.

Prema navodima okružnog tužioca Los Anđelesa, Pirs i još jedan muškarac, Brant Osborn, sreli su se sa Kristi i Hildom u novembru 2021. godine. Žene su potom otišle sa njima u Pirsov stan, gde su im dali smrtonosnu kombinaciju droge GHB i fentanila. Iako je Hildi pokušala da pozove prevoz otprilike 35 minuta nakon dolaska, nikada nije uspela da napusti stan.

Ostavljene pred bolnicama

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by COURT TV (@courttvnetwork)

Nakon što su izgubile svest, Pirs i Osborn su žene izneli iz stana i ostavili ispred dve različite bolnice u Los Anđelesu. Kristi Giles preminula je pre dolaska u bolnicu. Hilda kabrales-Arzola provela je 11 dana na aparatima za održavanje života pre nego što je njena porodica odlučila da ih isključi.

Ovaj slučaj je šokirao javnost i osvetlio opasnosti od kombinacije narkotika i kriminalnog ponašanja u krugovima Holivuda.

(Holywood Reporter)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas