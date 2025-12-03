Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SUTRA JE VAVEDENJE PRESVETE BOGORODICE: Crveno je slovo, a jedno verovanje se posebno odnosi na žene

Vernici sutra, 4. decembra, obeležavaju jedan od najvećih praznika posvećenih Bogorodici - Vavedenje Presvete Bogorodice

1764760797_0123c42fb270ec4ac2e74a3697399fb2a7852790.jpg
Foto: SPC
Oglas

Ovo je jedan od pet najvećih praznika posevećenog Presvetoj Bogorodici, kao i krsna slava brojnih porodica. Vavedenje je i slava srpskog manastira Hilandara na Svetoj Gori, zadužbini Svetog Simeona Mirotočivog i njegovog sina Svetog Save.

Ovaj dan u crkvenom kalendaru obeležen je crvenim slovom i predstavlja sećanje na dan kada je Presveta Bogorodica predata na službu Bogu.

Bogorodica se smatra zaštitnicom žena porodilja i razna su narodna verovanja vezana za moć ikona na kojima je ona predstavljena.

Ovaj veliki crkveni praznik uvek pada u vreme Božićnog posta, pa je i slavska trpeza posna. Bez obzira na to u koji dan padne, dozvoljena je riba.

Verovanja koja se vezuju za Vavedenje

Na današnji praznik prema narodnom verovanju, dobro je otići na službu u crkvu. Žene koje ne mogu da imaju decu odlaze u manastire i provode čitavu noć u molitvama, a veruje se da Bogorodica uvek usliši iskrene molitve žena.

Vavedenje slave i stočari, da bi zaštitili stoku od zveri.

Sa druge strane, u istočnoj Srbiji su na osnovu vremena, toga dana moguće je predskazati rod useva - vedro nebo obećava dobru letinu.

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas