SUTRA JE VAVEDENJE PRESVETE BOGORODICE: Crveno je slovo, a jedno verovanje se posebno odnosi na žene

Vernici sutra, 4. decembra, obeležavaju jedan od najvećih praznika posvećenih Bogorodici - Vavedenje Presvete Bogorodice

Ovo je jedan od pet najvećih praznika posevećenog Presvetoj Bogorodici, kao i krsna slava brojnih porodica. Vavedenje je i slava srpskog manastira Hilandara na Svetoj Gori, zadužbini Svetog Simeona Mirotočivog i njegovog sina Svetog Save.

Ovaj dan u crkvenom kalendaru obeležen je crvenim slovom i predstavlja sećanje na dan kada je Presveta Bogorodica predata na službu Bogu.

Bogorodica se smatra zaštitnicom žena porodilja i razna su narodna verovanja vezana za moć ikona na kojima je ona predstavljena.

Ovaj veliki crkveni praznik uvek pada u vreme Božićnog posta, pa je i slavska trpeza posna. Bez obzira na to u koji dan padne, dozvoljena je riba.

Verovanja koja se vezuju za Vavedenje

Na današnji praznik prema narodnom verovanju, dobro je otići na službu u crkvu. Žene koje ne mogu da imaju decu odlaze u manastire i provode čitavu noć u molitvama, a veruje se da Bogorodica uvek usliši iskrene molitve žena.

Vavedenje slave i stočari, da bi zaštitili stoku od zveri.

Sa druge strane, u istočnoj Srbiji su na osnovu vremena, toga dana moguće je predskazati rod useva - vedro nebo obećava dobru letinu.