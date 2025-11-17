SVA PRAVILA BOŽIĆNOG POSTA PO OCU ARSENIJU: "Nisu za sve ista, a ovo je najveći greh koji neko može počiniti"

Otac Arsenije Arsenijević otkriva koja su stroga pravila velikog Božićnog posta.

Božićni post počinje 28. novembra i trajaće sve do Badnjeg dana, 6. januara 2026. godine. Iako mnogi post doživljavaju samo kao uzdržavanje od određene hrane, suština je daleko dublja. Stručnjaci ističu da post nije luksuzno uživanje u posnim jelima, već proces koji obuhvata i telo i dušu.

U razgovoru za Jutarnji program Prve, otac Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenjske crkve u Beogradu, objasnio je šta zapravo znači post, na šta treba obratiti pažnju i koje su najčešće greške.

Post kao trening duha i tela

Povodom tvrdnje da tokom posta ne bi trebalo gledati serije, otac Arsenije je objasnio da je post sveobuhvatan i da predstavlja pripremu, poput kondicionog treninga sportisti.

"Post podrazumeva sveukupno uzdržavanje. Telesni post je tu da nam bude odskočna daska. Kao što sportista bez kondicionog treninga ne može da pokaže svoju veštinu, tako i nas post priprema. Duhovni deo odricanja, približavanje Bogu i dela koja činimo, treba da nas udalje od svega što nas koči. Ako smo neprekidno u informacijama — serijama, utakmicama, zabavi ili preopterećenosti vestima — nema mira. Čovek treba da se umiri, da sabere misli, da se moli, čita duhovne knjige, ide na bogosluženja i pričešće. Tada oseća kako se život menja", objasnio je on.

Zašto se javljaju nervoza i nemir?

Na početku posta mnogi osete nervozu ili nemir, često zbog promene ishrane. Otac Arsenije ističe da su te reakcije normalne, jer je svaka promena stila života stres za organizam.

„Kada se nešto u životu menja, javlja se nemir. LJudi odu na odmor, pa im treba nekoliko dana da se adaptiraju. Telo se buni jer težimo inerciji, a post je nagla promena. Želimo da budemo bolji, da ličimo na svog Tvorca, a ne na nečastivog — i protiv toga se javlja otpor“, rekao je.

Ko može da ublaži pravila posta?

Pravila posta su stroga, ali nisu ista za svakoga. Zdravstveno stanje, obaveze i fizički napor u velikoj meri utiču na to kako će neko postiti.

"Pravila posta počinju od najstrožih, pa se ublažavaju. Ali svako treba da poštuje sopstvene granice. Trudnice, bolesnici, ljudi koji obavljaju težak fizički rad — ne mogu da poste isto kao oni koji rade u kancelariji. Nedopustivo je izjednačiti te kategorije, jer neko u većem naporu može ozbiljno da se razboli", objašnjava otac Arsenije.

Najčešće greške tokom posta

Jedna od najopasnijih grešaka je pomisao da je telesno uzdržavanje dovoljno.

"Telesni post nije jedina svrha. Lako se upada u gordost i sujetu — čovek pomisli da je, zato što se nečega odrekao, bolji od drugih. Suština je u smirenju. Kroz nervoze shvatamo da ne možemo ni najmanju stvar sami. Tada dobijamo ljubav i razumevanje prema drugima, umesto da ubeđujemo sebe da smo najbolji", rekao je on.

Poruka vernicima u vreme krize

"Umirite duh i telo kroz post, kroz razmišljanje o Bogu. Isterajmo strah iz srca — Bog je tu, čuva nas. Kada jačamo veru, postajemo bolji u svakom pogledu", poručio je otac Arsenije.

(Stil)

