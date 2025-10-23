SVET JE OBOŽAVA U ULOZI EMILI, A RETKO KO ZNA DA SE GODINAMA BORILA SA TEŠKOM BOLESTI: Danas je jača nego ikada

Lili Kolins veliku pažnju pridaje priči o poremećajima u ishrani, želeći da pruži podršku svima koji se sa time bore

Lili Kolins, glumica (36) koja je osovjila srca publike širom sveta ulogom simpatične Emili u seriji "Emili u Parizu", čiji se nastavak očekuje uskoro, godinama otvoreno govori o svojoj borbi sa anoreksijom i bulimijom.

Iako danas odiše samopouzdanjem i snagom, pa se mnoge žene i ugledaju na nju, njen put do prihavtanja sebe bio je dug i iscrpljujuć.

Lili je podelila svoju priču u memoarima „Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me“ (2017), kao i u intervjuima. Ne krije da je tokom tinejdžerskih godina pokušavala da živi u skladu sa onim što je u medijima smatrala „savršenstvom“ i da je pažljivo pratila svoj izgled i šta jede. Kontrolisanje hrane i slike tela delovalo je kao nešto što je mogla da savlada u vreme kada su njeni drugi delovi života bili nestabilni.

Za Netfliksov film „Do kosti“ iz 2017. godine, Kolins je igrala lik koji se bori sa anoreksijom. Da bi se pripremila, smršala je navodno oko 9 kilograma za ulogu. Rekla je da je sarađivala sa stručnjacima (nutricionistima, medicinskim osobljem) kako bi se osigurala bezbednost. Lili je takođe naglasila u intervjuima da, iako je proces bio zastrašujući, ponovno proživljavanje tih iskustava kroz glumu pomoglo joj je da se izleči i javno govori o poremećajima u ishrani.

- Pošto sam se borila sa anoreksijom i bulimijom u svojim dvadesetim, iz prve ruke znam borbu, izolaciju i stid koji osoba oseća kada je u kandžama ove bolesti - rekla za Newsbeat

NJeno prikazivanje mentalnih borbi u memoarima „Nefiltrirano“ dobilo je podršku bivše prve dame, Mišel Obame.



- Nikada nisam mislila da ću pričati o stvarima kojih sam se toliko stidela kada sam bila mlađa, a da će bivša prva dama to podržati.. - rekla je ona ranije.

