SVET JE OBOŽAVA U ULOZI EMILI, A RETKO KO ZNA DA SE GODINAMA BORILA SA TEŠKOM BOLESTI: Danas je jača nego ikada

Lili Kolins veliku pažnju pridaje priči o poremećajima u ishrani, želeći da pruži podršku svima koji se sa time bore

1761211159_profimedia-0984254718.jpg
Foto: Profimedia
Lili Kolins, glumica (36) koja je osovjila srca publike širom sveta ulogom simpatične Emili u seriji "Emili u Parizu", čiji se nastavak očekuje uskoro, godinama otvoreno govori o svojoj borbi sa anoreksijom i bulimijom. 

Iako danas odiše samopouzdanjem i snagom, pa se mnoge žene i ugledaju na nju, njen put do prihavtanja sebe bio je dug i iscrpljujuć.

Lili je podelila svoju priču u memoarima „Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me“ (2017), kao i u intervjuima. Ne krije da je tokom tinejdžerskih godina pokušavala da živi u skladu sa onim što je u medijima smatrala „savršenstvom“ i da je pažljivo pratila svoj izgled i šta jede. Kontrolisanje hrane i slike tela delovalo je kao nešto što je mogla da savlada u vreme kada su njeni drugi delovi života bili nestabilni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins)

Za Netfliksov film „Do kosti“ iz 2017. godine, Kolins je igrala lik koji se bori sa anoreksijom. Da bi se pripremila, smršala je navodno oko 9 kilograma za ulogu. Rekla je da je sarađivala sa stručnjacima (nutricionistima, medicinskim osobljem) kako bi se osigurala bezbednost. Lili je takođe naglasila u intervjuima da, iako je proces bio zastrašujući, ponovno proživljavanje tih iskustava kroz glumu pomoglo joj je da se izleči i javno govori o poremećajima u ishrani.

- Pošto sam se borila sa anoreksijom i bulimijom u svojim dvadesetim, iz prve ruke znam borbu, izolaciju i stid koji osoba oseća kada je u kandžama ove bolesti -  rekla za Newsbeat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins)

NJeno prikazivanje mentalnih borbi u memoarima „Nefiltrirano“ dobilo je podršku bivše prve dame, Mišel Obame.

- Nikada nisam mislila da ću pričati o stvarima kojih sam se toliko stidela kada sam bila mlađa, a da će bivša prva dama to podržati.. - rekla je ona ranije. 

