TEJLOR SVIFT PO PRVI PUT O PROSIDBI I PLANIRANJU VENČANJA: "Zaista me je iznenadio, dao je sve od sebe"

Tejlor Svift je otkrila i kada kreće sa planiranjem venčanja

Tejlor Svift je otvoreno govorila o trenutku kada ju je Trevis Kelsi zaprosio krajem avgusta ove godine, a kaže da je za nju taj trenutak bio potpuno iznenađenje.

- Zaista me je iznenadio. Dao je sve od sebe – 10 od 10 - rekla je Tejlor u u razgovoru sa voditeljem britanske tok-šou emisije Grejamom Nortonom, što je njeno prvo televizijsko pojavljivanje od kad se verila.

Kada je pitana da li bi otkrila više o njihovim planovima za venčanje, Svift je jednostavno rekla:

- Znaćeš. Prvo želim da uradim stvari oko albuma, a venčanje je ono što se dešava posle u smislu planiranja. Mislim da će biti zabavno planirati.

Tejlor je svoj 12. album pod nazivom „Život jedne plesačice“ objavila danas

- Poslednjih godina imam drugačiju perspektivu i volim pripovedanje sa malo distance. Mislim da mi je kormilo sada veće. Osećam da sada mogu sve dok trčim u štiklama. Samouverena sam da pišem više refrena, skačem oktavu i izvodim falset. Imam više samopouzdanja posle turneje - rekla je Svift o svom razvoju kao umetnice.

