Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

TEJLOR SVIFT PO PRVI PUT O PROSIDBI I PLANIRANJU VENČANJA: "Zaista me je iznenadio, dao je sve od sebe"

Tejlor Svift je otkrila i kada kreće sa planiranjem venčanja

1759484236_profimedia-1032560929.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Tejlor Svift je otvoreno govorila o trenutku kada ju je Trevis Kelsi zaprosio krajem avgusta ove godine, a kaže da je za nju taj trenutak bio potpuno iznenađenje. 

- Zaista me je iznenadio. Dao je sve od sebe – 10 od 10 - rekla je Tejlor u u razgovoru sa voditeljem britanske tok-šou emisije Grejamom Nortonom, što je njeno prvo televizijsko pojavljivanje od kad se verila. 

Kada je pitana da li bi otkrila više o njihovim planovima za venčanje, Svift je jednostavno rekla:

- Znaćeš. Prvo želim da uradim stvari oko albuma, a venčanje je ono što se dešava posle u smislu planiranja. Mislim da će biti zabavno planirati. 

Tejlor je svoj 12. album pod nazivom „Život jedne plesačice“ objavila danas

- Poslednjih godina imam drugačiju perspektivu i volim pripovedanje sa malo distance.  Mislim da mi je kormilo sada veće. Osećam da sada mogu sve dok trčim u štiklama. Samouverena sam da pišem više refrena, skačem oktavu i izvodim falset. Imam više samopouzdanja posle turneje - rekla je Svift o svom razvoju kao umetnice. 
 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas