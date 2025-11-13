Oglas
TRAGIČNA SUDBINA MARIJE IZ "ŽIKINE DINASTIJE": Iznenada preminula na ulici u Atini

Rialda Kadrić stekla je veliku popularnost ulogom Marije u hit serijalu "Žikina dinastija", a onda je nestala iz zemlje nakon popularnog ostvarenja.

1763040997_1738842046_117528_53440-boba-zikina-dinastija-f_f.jpg
Foto: Jutjub printskrin/dami1622
Nedavno je objavljen prvi trejler za novu “Žikinu dinastiju”, što je odmah izazvalo talas nostalgije među gledaocima koji s nestrpljenjem očekuju nastavak omiljenog serijala.

U projektu će se pojaviti i pojedini glumci iz originalne postave, ali, nažalost, neki od legendarnih članova ekipe nisu doživeli da vide ovo novo poglavlje — među njima i Rialda Kadrić, zvezda koja je svojim likom Marije osvojila čitavu Jugoslaviju.

Rialda je bila jedno od omiljenih lica kultne franšize, koja je započela filmom "Lude godine", prateći ljubavnu priču Marije i Bobe, a kasnije i duhovite odnose njihovih porodica. Kada je kao trinaestogodišnja tinejdžerka dobila ulogu Marije Todorović, nije ni slutila da će postati simbol jednog vremena i miljenica publike.

Malo ko zna da je njen prvi poljubac u životu bio upravo onaj filmski, sa Bobom (Vladimirom Petrovićem), tokom snimanja njihove prve zajedničke ljubavne scene.

- Kada sam izabrana za ulogu Marije u prvom delu filma 'Lude godine' imala sam samo 13 godina! Igrala sam Bobinu devojku i logično je da smo prema scenariju morali da se ljubimo. Prvi put sam se u životu poljubila upravo tada kada smo snimali našu prvu zajedničku ljubavnu scenu. To je bio moj prvi pravi poljubac koji se eto sticajem okolnosti dogodio pred filmskim kamerama - ispričala je Rialda pre nekoliko godina i dodala da posle završetka snimanja "Žikine dinastije" nije ostala u kontaktu sa svojim filmskim partnerom:

- Ni sa kim iz glumačke ekipe se više ne čujem, pa ni sa Vladimirom. U međuvremenu su nas mnoge kolege napustile, što mi veoma teško palo. To su ljudi koji su mi poklonili svoje vreme i naučili me o životu.

Rialda je 1990. godine napustila tadašnju Jugoslaviju i preselila se u London gde je godinama živela. Voljena glumica iznenada je preminula 2021. godine, od posledica srčanog udara na ulici u Atini u svojoj 57. godini života.

(Mondo)

