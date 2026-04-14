TRIKOVI DIZAJNERA KOJI MALU DNEVNU SOBU ČINE VEĆOM: Izbegnite uobičajene greške

Samo nekoliko jednostavnih saveta vas deli od urednije dnevne sobe.

Pametan izbor dizajna učiniće malu dnevnu sobu funkcionalnijom i stvoriti utisak da je veća nego što jeste.

- Uz pravi raspored, pametno razmeriranje i nameštaj koji omogućava prostoru da diše, može delovati stilski, otvoreno i potpuno uklopljeno. Nije stvar u savršenstvu – stvar je u tome da se svaki izbor bude svestan - savetuje dizajner enterijera Džon Meklejn za The Spruce.

Trikovi da mala dnevna soba bude vizuelno veća

Izaberite nameštaj sa podignutim nogama

Meklejn stvara vizuelnu lakoću izborom nameštaja koji je podignut od poda.

- Uvek se odlučujem za sofe i stolice sa vidljivim nogama, čak i ako su samo 10 do 12 centimetara - bez okvira ili okvira koji se protežu sve do poda. Kada možete da vidite ispod i oko svog nameštaja, to stvara iluziju većeg prostora na podu, što odmah otvara prostoriju.

Uparite sedišta sa podignutim nogama sa staklenim, ogledalskim ili otvorenim stočićima za kafu i/ili bočnim stočićima i ceo prostor će "lakše disati".

Izbegavajte komade koji su na podu

- Preveliki nameštaj koji stoji direktno na podu, bilo da je sa ivicom ili ima nisko, glomazno postolje sa jedva vidljivim nogama, vizuelno će opteretiti prostor - kaže Meklejn.

Kada je pod iseckan velikim, uzemljenim komadima, gubite vizuelni tok. Lagani, uzdignuti komadi stvaraju iluziju većeg prostora, pa čak i ako se kvadratura nije promenila.

Obratite pažnju na razmeru

Umesto glomazne garniture koja vizuelno zauzima celu sobu, odaberite ugaoni kauč u obliku latiničnog L. To održava pogled otvorenim i neometanim, minimizira potrebu za više komada nameštaja, a i dalje vam pruža taj osećaj udobnosti.



