"TRUDIO SAM SE DA MU NAĐEM LEK ZA OVU BOLEST" Doktor Halida Bešlića o prijateljstvu sa pevačem i dijagnozom

Održava se komemoracija Halidu Bešliću

Halida Bešlića danas ispraćaju njegovi prijatelji, kolege, poznanici i obožavaoci, a među onima koji su stigli na komemoraciju je i doktor pevača, koji je imao samo lepe reči za njega.

Pred sam početak komemoracije, obratio se javnosti i rekao kakav je Halid bio u njegovim očima.

- Kao i svi veliki ljudi o sebi je najviše rekao svojom skromnošću i dobrotom. Svojim humanim odnosom prema ljudima. Ono po čemu je bio poseban jeste što nije pravio razliku između bogatih i siromašnih, pevao je isto i za 5 ljudi i za 20.000 ljudi - rekao je on.

Kako je doktor otkrio, posebno je srećan što je uspeo da produži život Halidu jednom prilikom.

- Srećan sam što sam uspeo da mu podarim devet godina života gde je usrećio mnoge ljude, snimio mnoge pesme i imao koncerte. Tužan sam zbog svega što se izdešavalo, pokušavao sam da nađem lek za ovu bolest, slao sam nalaze u Ameriku, Rusiju, Nemačku... Nažalost, bolest je uzela maha, nije bilo spasa. Doneo sam mu poklone koje je voleo. Srećan sam što sam imao ovakvog prijatelja - rekao je doktor između ostalog.

(Blic)

BONUS VIDEO: