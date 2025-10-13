Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"TRUDIO SAM SE DA MU NAĐEM LEK ZA OVU BOLEST" Doktor Halida Bešlića o prijateljstvu sa pevačem i dijagnozom

Održava se komemoracija Halidu Bešliću

1760344511_halid_08052018_00029.jpg
Foto: ATA/AA
Oglas

Halida Bešlića danas ispraćaju njegovi prijatelji, kolege, poznanici i obožavaoci, a među onima koji su stigli na komemoraciju je i doktor pevača, koji je imao samo lepe reči za njega.

Pred sam početak komemoracije, obratio se javnosti i rekao kakav je Halid bio u njegovim očima.

- Kao i svi veliki ljudi o sebi je najviše rekao svojom skromnošću i dobrotom. Svojim humanim odnosom prema ljudima. Ono po čemu je bio poseban jeste što nije pravio razliku između bogatih i siromašnih, pevao je isto i za 5 ljudi i za 20.000 ljudi - rekao je on.

Kako je doktor otkrio, posebno je srećan što je uspeo da produži život Halidu jednom prilikom.

- Srećan sam što sam uspeo da mu podarim devet godina života gde je usrećio mnoge ljude, snimio mnoge pesme i imao koncerte. Tužan sam zbog svega što se izdešavalo, pokušavao sam da nađem lek za ovu bolest, slao sam nalaze u Ameriku, Rusiju, Nemačku... Nažalost, bolest je uzela maha, nije bilo spasa. Doneo sam mu poklone koje je voleo. Srećan sam što sam imao ovakvog prijatelja - rekao je doktor između ostalog.

(Blic)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas