"TU NEMA POMOĆI": Bregine ćerke između sebe pričaju na francuskom, a otkrio i da li vole da dolaze u domovinu

Ćerke Gorana Bregovića među sobom govore francuski jezik.

Goran Bregović nedavno je otkrio nepoznate detalje o svojoj porodici. Brega ima četiri ćerke, tri sa suprugom Dženanom i jednu sa ženom koja je bila njegova ljubav u mladosti.

Brega je istakao da njegove naslednice između sebe govore francuski jezik.

"One su Francuskinje, tu nema pomoći. Između sebe pričaju francuski, odgojene su tamo, završile su francuske škole…", rekao je Bregović za "Velike priče".

"Znam da im se svidelo par puta. Mislim da se dobro zabavljaju ovde. Vole, kad su ovde, one prave te žurke sa našim narodnjacima. One to zovu ‘seljana’, ali uživaju", dodao je on tom prilikom.

Sve tri ćerke su različite vere

Brega je sa Dženanom dobio naslednice: Emu, Lulu i Unu. U njihovoj porodici prožimaju se tri vere. Sam Bregović je po ocu Hrvat, po majci Srbin, dok mu je supruga muslimanka. Takođe, njegove ćerke su sve tri različite veroispovesti.

- Moja deca, kada su bila mala, u vreme Bajrama bili muslimani, jer su se tada dobijali pokloni, a za vreme Božića i Uskrsa su bili hrišćani, jer su i tada poklone dobijali. Sada više ne znam šta slave. Mislim da je samo srednja budista", započeo je.

- To mi, naravno, ne smeta. Moja deca će biti Francuzi, mada vole dolaziti u naše krajeve i imaju prijateljice ovde, a za suprugu i mene je kasno. Nas dvoje ćemo uvek biti naši. Lečeni naši. Teško je u životu od toga se izlečiti", rekao je pre nekoliko godina Bregović za medije.

(Blic)

BONUS VIDEO: