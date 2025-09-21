U KAKVOM JE STANJU BRITNI SPIRS DANAS? Nekada najpoznatija pevačica na svetu odbija svaku pomoć

Britni Spirs poslednjih godina vodi bitku sa mentalnim zdravljem

Nekada najveća pop zvezda na svetu, Britni Spirs (43) sada je uglavnom u svom domu u Los Anđelesu, retko izlazeći u javnost i okružena je unajmljenom pomoći.

- Ima ljude poput osoblja, obezbeđenja, asistenata, nema pravih prijatelja - otkrio je izvor za Pejdž Siks o životu pevačice danas.

To kako danas živi je daleko od njene svetski dominantne karijere u pop muzici i kulturi koja iza sebe ima brojne albume i hitove koji se i danas slušaju.

Od kraja njenog braka sa manekenkom Semom Asgarijem 2023. godine i raspada njene poslednje veze sa dečkom Polom Solizom, uglavnom je sama, a prema rečima izvora odbija pomoć sa problemima mentalnog zdravlje. Poslednji put kada je Spirs fotografisana u javnosti bilo je u maju, ali je aktivna na društvenoj mreži Instagram gde deli brojne fotografije na kojima je minimalno odevena.

- NJeno ponašanje je baš kao što vidite na internetu – ima trenutke jasnoće i trenutke kada se oseća kao na rolerkosteru. Ona je i dalje najslađa, najljubaznija osoba. Stalno smo zabrinuti za Britni i njeno blagostanje i želimo da se uverimo da je dobro. Pitanje je kako da joj pomognemo?

Britni je izgubila starateljstvo nad sinovima 2007. godine usred mentalnog sloma koji je dostigao vrhunac kada je pop zvezda napala paparace kišobranom. Kada je razvod Britni i Kevina okončan u junu 2007. godine, par je u početku postigao dogovor da podeli starateljstvo nad decom. Međutim, 2019. godine su dečaci otišli ​​da žive sa ocem.