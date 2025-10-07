VENČALI SU SE U TROŠNOJ ZGRADI, NIKADA NISU ODUSTALI JEDNO OD DRUGOG: LJubavna priča Halida Bešlića i njegove Sejde je dokaz da PRAVA LJUBAV postoji

Žena Halida Bešlića već je bila 48 godina njegov oslonac i velika podrška.

LJubavna priča Halida Bešlića i njegove supruge Sejde jedna je od najlepših i najdugovečnijih na regionalnoj muzičkoj sceni. NJihova veza, koja traje više od četiri decenije, svedoči o snazi ljubavi, poverenja i međusobne podrške.

Halid i Sejda upoznali su se krajem 1970-ih, kada je Halid bio na početku svoje muzičke karijere, nastupajući po kafanama i snimajući prve singlove. Sejda je tada radila u fabrici čokolade. NJihov prvi susret dogodio se na proslavi Dana žena, gde je Halid, u šali, zaprosio Sejdu. Iako je to delovalo kao šala, ubrzo su se venčali i započeli zajednički život.

- Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kafani gde sam nastupao, na ulazu u Sarajevu... tu je radila moja svastika, bila je kuvarica, i ona me je upoznala sa ženom. Ona nije izlazila po kafanama. Kada smo se upoznali video sam da je to to, zabavljali smo se pola godine i odmah posle toga smo se venčali. Eto, tolike godine funkcionišemo i dan danas. Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prevazišli... Kada smo bili mlađi to je nekako i normalno - rekao je Halid.

Venčali su se 1977. godine i zajedno su prošli kroz mnoge životne izazove. Sejda je napustila svoj posao kako bi se posvetila porodici i pružila podršku Halidovoj karijeri. Imali su sina Dinu, ali su se suočili s teškim trenutkom kada je Sejda operisala tumor na jajniku, što im je onemogućilo da imaju više dece.

- Ja nisam osetio trenutak kada sam bio otac. Imam samo jedno dete. Moja žena je imala problema sa jajnicima i zbog toga nismo mogli da imamo još dece. Imala je tumor na jajniku, to smo rešili operacijom i to je bila posledica. NJima nikad ništa nije falilo... Ja sam stalno putovao, radio... Ne možete se baviti muzikom, a da budete stalno kući, zato kažem da nisam osetio te trenutke na pravi način - rekao je Halid u emisiji "Premijera vikend specijal".

Godine 2009., Halid je doživeo tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je izgubio vid na jedno oko. Sejda je bila uz njega tokom oporavka, pružajući mu neizmernu podršku. Halid je kasnije izjavio da mu je supruga bila najveći oslonac u tim teškim trenucima.

Uprkos izazovima, njihova ljubav je ostala snažna. NJihov sin Dino i snaha Mahira su 2014. godine dobili blizance, što je porodici Bešlić donelo veliku radost. Halid je tada smanjio broj nastupa kako bi više vremena provodio s porodicom.

Halid često ističe da je Sejda bila i ostala njegova najveća podrška, temelj porodice i životna saputnica i to 48 godina.

Bosanskohercegovački pevač Halid Bešlić preminuo je posle teške bolesti u Sarajevu u 72. godini.

(Stil)

BONUS VIDEO: