"VERUJEM U SEBE": Novi Tragač debituje u "Poteri" - da li će se bivši košarkaš snaći u ovoj ulozi?

U trinaestoj sezoni popularnoj kviza "Potera" ekipi Tragača pridružuje se ubuduće Dušan Macura, bivši košarkaš Crvene Zvezde.

Po prvi put u ulozi Tragača nastupa Dušan Macura, a naspram njega, rame uz rame, stoje Milun, Milutin, Marija i Vladimir. Da li će Tragač debitant zakucati za pobedu ili će takmičari slaviti veliki trijumf? Videćemo u "Poteri", navodi se u najavi na Instagram profilu kviza "Potera".

"Čovek sam koji veruje u sebe"

- Oduvek sam bio ljubitelj TV kviz forme i u jednom trenutku su moji drugari rešili da me prijave za “Slagalicu”. Tada sam dao reč da ću se odazvati ukoliko me produkcija pozove. Tako je i bilo. Premijerni nastup je bio uspešan, pa sam krenuo redom da se prijavljujem i na ostale kvizove. Tako je i “Potera” došla na red. Od prvog momenta saradnja sa Adrenalin produkcijom je bila divna, ali nisam baš očekivao da će me život dovesti do uloge Tragača. Čovek sam koji veruje u sebe, tako da se nisam mnogo dvoumio kada je stigao poziv za ultimativni izazov, što po mom mišljenju pozicija Tragača svakako jeste - priča za “Blic magazin” Dušan Macura i otkriva u kojoj oblasti je najslabiji.

- Sport mi generalno dobro leži jer ga redovno pratim i volim, a prirodne nauke mogu da me izbace iz koloseka. Tu ponekad može biti nezgodno, ali to je sve čar kviza.

(Blic)

