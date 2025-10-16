VIKTORIJA I DEJVID BEKAM OVAKO IZGLEDAJU KADA IZAĐU NA DEJT: Kako posle skoro tri decenije braka uspevaju da održe varnice? (FOTO)

Viktorija je udata za Dejvida Bekama 26 godina, a sama kaže da je tajna njihovog srećnog braka u tome što su jedno drugo pustili da se razvijaju i što odvajjau vreme jedno za drugo.

Od svojih ranih dana kao deo muzičke grupe Spajs Grls do svoje trenutne uloge globalne modne ikone, Viktorija Bekam je nosila mnoge uloge tokom godina, ali njena najtrajnija uloga je možda - supruga Dejvida Bekama skoro tri decenije.

U jednom intervjuu koji je dala nedavno otkrila je zašto je njihov brak izdržao test vremena.

Foto: Profimedia

U iskrenom intervjuu za časopis „El“, pedesetjednogodišnja modna dizajnerka osvrnula se na razvoj svoje veze sa pedesetogodišnjim Dejvidom.

Zajedno su od 1997. godine, a u braku od 4. jula 1999. godine, par je odgajio četvoro dece, Bruklina, Romea, Kruza i Harper, dok su se borili sa slavom, porodicom i značajnim delom javne pažnje.

Prema Viktorijinim rečima, jedan od najvažnijih razloga za njihovu dugovečnost je lični rast, a ne njegovo izbegavanje.

„Toliko često u vezama jedno kaže drugom: 'Promenio/la si se'“, rekla je za časopis „El“. „Pa, naravno da si se promenio/la! Drugačija si osoba kada imaš 20 godina, a sasvim drugačija kada imaš 50.“

Umesto da se opire toj promeni, Viktorija je zahvalna za to što su jedno drugom omogućili rast i razvoj.

Iako je njihova ljubavna priča u suštini romantična, ipak je imala i svoje izazove.

U intervjuu za časopis „El“, Viktorija je jasno navela da je podrška njenog muža bila nepokolebljiva, čak i u njenim najranjivijim trenucima.

„Verovao je u mene kada mnogi ljudi nisu. Ulagao je u mene“, rekla je. „Ponekad sam bila predmet podsmeha, ljudi nisu ozbiljno shvatali moj posao, ali on je uvek verovao u mene.“

NJihova međusobna podrška im je pomogla da prebrode intenzivne periode, uključujući i glasine koje su se široko rasprostirale. Kao što je prikazano u Netfliksovoj dokumentarnoj seriji „Bekam“ iz 2023. godine, par je otvoreno govorio o emocionalnom uticaju koji su optužbe za neverstvo imale na njihov brak tokom Davidovog vremena u Real Madridu.

„To je bio najteži period za nas“, rekla je Viktorija u dokumentarcu.„Jer se činilo kao da je ceo svet protiv nas... A stvar je u sledećem: Bili smo jedni protiv drugog, ako ću biti potpuno iskrena... Ali kada smo bili u Španiji, nismo se baš osećali kao da imamo jedno drugo. I to je tužno.“

Dejvid je rekao: „Bilo je neverovatno teško videti je povređenu... Ali, mi smo borci. I u to vreme, morali smo da se borimo jedno za drugo, morali smo da se borimo za našu porodicu. I ono što smo imali vredelo je borbe.“

LJubavna priča Dejvida i Viktorije:

NJihova ljubavna priča je počela na fudbalskoj utakmici 1997. godine, a samo par meseci kasnije, u januaru 1998, Dejvid je zaprosio Viktoriju. Rođenje njihovog prvog sina, Bruklina, u martu 1999. godine pratilo je raskošno venčanje u julu iste godine.

Premotajmo 26 godina unapred, i par je obeležio godišnjicu ovog jula dirljivim rečima na društvenim mrežama. Viktorija je objavila slatku fotografiju njih dvoje dok se ljube na otvorenom bazenu, napisavši:

„Još jedna godina, još jedno poglavlje u našoj ljubavnoj priči. Tako sam ponosna na prelepu porodicu i život koji smo zajedno izgradili. Ti i naše četvoro neverovatne dece me upotpunjujete. Mnogo te volim @davidbeckham xx Živeli 26 godina!! xx.“

BONUS VIDEO: