ZDRAV JUTARNJI NAPITAK ANE IVANOVIĆ: NJime teniserka započinje dan (VIDEO)

Ana Ivanović bira jednostavne, ali hranljive sastojke

1759743083_profimedia-1008584802.jpg
Foto: Profimedia
Bivša teniserka, Ana Ivanović, poznata je po svom zdravom načinu života, a na društvenoj mreži Instagram u poslednje vreme često deli recepte iz svoje kuhinje. 

Uglavnom su u pitanju jednostavni, ali nutritivno bogati recepti koji se brzo prave. Ovog puta je podelila recept za zdrav smuti koji obožava da pije ujutru jer joj daje energiju i dan započinje na prav način. 

Ana je u blender dodala zelene jabuke, ananas, spanać, malo limete i sve prelila kockama leda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ana Ivanović (@anaivanovic)

Podsetimo, Ana Ivnaović se ovog proleća razvela od nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera. Ona se od tada nije oglašavala, a izjavju je u vezi sa razvodom dao njen advokat, Kristijan Šerc. On se oglasio kratkom izjavom kojom je potvrdio razvod i kratko rekao šta je uzrok. Kako je naveo, reč je o "nepomirljivim razlikama". 

„Bild“ je istakao da je advokat poručio da se više neće oglašavati, da neće biti zvaničnih izjava i zamolio da se poštuje Anina i Bastijanova privatnost, kao i privatnost njihove dece

 

