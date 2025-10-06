ZDRAV JUTARNJI NAPITAK ANE IVANOVIĆ: NJime teniserka započinje dan (VIDEO)

Ana Ivanović bira jednostavne, ali hranljive sastojke

Bivša teniserka, Ana Ivanović, poznata je po svom zdravom načinu života, a na društvenoj mreži Instagram u poslednje vreme često deli recepte iz svoje kuhinje.

Uglavnom su u pitanju jednostavni, ali nutritivno bogati recepti koji se brzo prave. Ovog puta je podelila recept za zdrav smuti koji obožava da pije ujutru jer joj daje energiju i dan započinje na prav način.

Ana je u blender dodala zelene jabuke, ananas, spanać, malo limete i sve prelila kockama leda.

Podsetimo, Ana Ivnaović se ovog proleća razvela od nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera. Ona se od tada nije oglašavala, a izjavju je u vezi sa razvodom dao njen advokat, Kristijan Šerc. On se oglasio kratkom izjavom kojom je potvrdio razvod i kratko rekao šta je uzrok. Kako je naveo, reč je o "nepomirljivim razlikama".

„Bild“ je istakao da je advokat poručio da se više neće oglašavati, da neće biti zvaničnih izjava i zamolio da se poštuje Anina i Bastijanova privatnost, kao i privatnost njihove dece