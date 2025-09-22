ŽIVOT SLAVNOG MUZIČARA OBELEŽILE SU TRAGEDIJE: Nakon što mu je sin poginuo desilo se nešto nezamislivo!

Život Nika Kejva, muzičara koji ima veliki broj fanova i u Srbiji obeležili su veliki gubici i bol.

Australijski muzičar, kantautor i pisac Nik Kejv, jedan je od onih umetnika čiji se život i delo neraskidivo prepliću.

NJegova muzika, protkana tamom, biblijskim motivima i snažnim emocijama, postala je prepoznatljiva širom sveta, ali iza nje stoji život obeležen i ličnim tragedijama.

Od malog mesta do muzičke legende

Rođen je na današnji dan, 22. septembra 1957. godine u Varingalu, Australiji. Sa bendom "The Birthday Party" početkom osamdesetih stekao je reputaciju buntovnika podzemne scene, ali je pravi globalni uspeh došao sa formiranjem "Nick Cave and the Bad Seeds". Pesme poput "The Mercy Seat", "Into My Arms" i "Red Right Hand" postale su klasici – introspektivne, bolne i snažne.

NJegov stil opisuje se kao jedinstvena mešavina rokenrola, gotskog zvuka i poetske lirike. Kejv ne piše samo muziku, već i romane, scenarija i eseje, gradeći svoj status kultnog umetnika.

Privatni život - ljubav i gubici

Kejv je poznat po svom povučenom privatnom životu, iako u pesmama nikada nije bežao od intime. Oženjen je Suzi Bik, bivšim modelom, a par živi u Brajtonu u Engleskoj. Ipak, njegova porodična priča obeležena je velikim gubicima.

Godine 2015. njegov sin Artur, tada šesnaestogodišnjak, tragično je preminuo nakon pada sa litice u Brajtonu. Ova tragedija ostavila je dubok trag na Kejva i njegovu porodicu, a reflektovala se i u njegovom stvaralaštvu – albumi "Skeleton Tree" (2016) i "Ghosteen" (2019) nastali su kao intimna svedočanstva bola i tugovanja.

Nažalost, porodicu je pogodila još jedna tragedija - 2022. godine preminuo je i njegov drugi sin, Džetro Lenezbi, što je Kejvu donelo novu bol.

Muzika kao lek i bekstvo

Uprkos svemu, Nik Kejv ostaje veran umetnosti. NJegovi koncerti danas nisu samo muzički nastupi, već gotovo duhovna iskustva, gde publika svedoči i umetniku i čoveku koji ne beži od sopstvene ranjivosti. Nekoliko puta nastupao je i u Beogradu.

Kejv često kaže da umetnost ne leči rane, ali pomaže da se kroz njih prođe. Možda je upravo zbog toga njegova muzika toliko snažna – jer je u njoj uvek iskren, bez obzira na bol, gubitke i uspone.

Posle njegovog koncerta se zamonašio

Na jednom nastupu Nika Kejva, bio je i mladi makedonski fan koji će se posle ovog koncerta zamonašiti. Monah Kiril je ispričao svoju priču neposredno pred izlazak Kejva na binu u Skoplju.

"Odrastao sam uz muziku Nika Kejva koji je imao veliki uticaj na mene, i konačno, upravo je on odredio moj životni poziv. Bio sam 2009. na koncertu Kejva u Beogradu, i nakon što se završio regularni deo, on je pitao nas fanove, koju pesmu da izvede na bis. Uzviknuo sam 'Into My Arms'. Bio sam na deset metara od njega, susreli su nam se pogledi, nastala je tišina, onda se on okrenuo ka bendu i rekao 'Into My Arms'. Bila je to velika katarza, već sam dobio poziv od Boga za monaštvo, a Nik Kejv me je te večeri podstakao da donesem konačnu odluku. To je bio moj poslednji koncert posle koga sam otišao da se zamonašim", izgovara u dahu monah Kiril u bekstejdžu za Nedeljnik.

