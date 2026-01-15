ZVERKA ŠOKIRAO SVET SVOJIM KOMENTAROM: Glumac javno ponizio Saru Džesiku Parker (FOTO)

Mnogi fanovi serije "Seks i grad" su veoma razočarani najnovijim potezom glumca Krisa Nota.

LJubav čuvenog Zverke i Keri Bredšo iz serije "Seks i grad" obeležila je ovo televizijsko ostvarenje i postala urezana u sećanje čitave jedne generacije. Iako je njihov odnos bio često nestaliban i ispunjen brojnim nerazumevanjima i hladnim potezima Zverke, ipak je njihova romansa postala sinonim za seriju i svi su naravno bili srećni kada je, makar u seriji, njihova priča imala srećan kraj.

Međutim, fanovi serije "Seks i grad" mogli bi da budu veoma razočarani najnovijim potezom glumca Krisa Nota.

On se poslednjih godina suočava sa ozbiljnim optužbama koje narušavaju njegov ugled i karijeru. Pre pet godina ga je nekoliko žena optužilo za seksualno nasilje, što on negira, pa je ostao bez uloga, kampanja i saradnji sa poznatim brendovima. Između ostalog, zbog toga se više uopšte nije pojavljivao u seriji "And just like that", koja prati život Keri, Mirande i Šarlot u njihovim 50-im godinama.

- Kris je izgubio svaki posao koji je imao, ali nikada nije dobio tužbu i nikada nije podignuta kaznena prijava. Da je jedna od žena otišla u policiju, vlasti bi morale da istraže ovaj slučaj. Ali nije bilo ničega. Naravno, nepostojanje policijskog izveštaja ili građanske tužbe nije dokaz da su optužbe lažne. Postoji mnogo razloga zbog kojih tužitelji ne odlučuju da podnesu prijavu - rekao je izvor za Page Six.

Međutim, glumca je povredio potez njegovih dugogodišnjih koleginica koje su mu okrenule leđa, a njegova nedavna objava na društvenim mrežama je izazvala bes javnosti i pokazala koliko mu je povređena sujeta.

Popularni glumac je uoči Nove godine objavio fotografiju iz teretane i napisao "J****š nove godine, idemo".

Među brojnim komentarima našao se i jedan koji se dotakao njegove bivše partnerke u seriji.

- Misliš j****š Saru Džesiku Parker i njenu nagradu, je l' tako?" -

A na to je Zverka napisao kratko: "Tako je".

Kasnije, Kris Not je objasnio svoj uvredljiv komentar.

- Moj improvizovani, pomalo sarkastičan odgovor na komentar na internetu izgleda kao da je izazvao buru. To nije vest.- rekao je Zverka i dodao:

- Ne vredi sve ove diskusije. To je gubljenje vremena u svetu gde postoje važnije stvari o kojima treba brinuti-

Podsetimo, Sara Džesika Parker je nedavno osvojila prestižnu nagradu Kerol Burnet za izuzetan doprinos televiziji, a tokom video koji je obeležio velike trenutke glumice, ni u jednom kadru nije prikazan Kris Not bez čijeg lika Zverke Keri sigurno ne bi bila ono što je danas.

Ovo su primetili i brojni obožavaoci serije, koji su negodovali zbog nepravde koja je nanesena glumcu, a optužbe nisu ni dokazane niti je pokrenut bilo kakav sudski proces.

(Glossy)

