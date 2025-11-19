"BEJBI ŠARK" JE I DANAS NAJGLEDANIJI VIDEO SVIH VREMENA: Mnogi ne znaju šta se zapravo krije iza pesmice koju svi znamo (VIDEO)

Kada je Kim Min-sok u junu 2016. objavio 90-sekundni snimak dečje pesme, nije imao pojma šta će time pokrenuti.

Globalni fenomen „Bejbi šark“ do sada je pregledan više od 16 milijardi puta i najgledaniji je klip u istoriji Jutjuba.

Ne samo da je očarala mališane i terorisala odrasle širom sveta, već je postavila temelje da njen tvorac, „Pinkfong“, postane medijska kompanija vredna stotine miliona dolara.

- Nismo očekivali da će se izdvojiti od našeg drugog sadržaja. Ali, kada pogledamo unazad, to je bila velika prekretnica koja je postavila scenu za naše globalno putovanje - rekao je Kim, izvršni direktor „Pinkfonga“, za Bi-Bi-Si iz sedišta firme u Seulu.

„Pinkfong“ je juče izašao i na južnokorejsko tržište akcija, gde su deonice kompanije porasle više od devet odsto prvog dana trgovanja, dajući kompaniji procenjenu vrednost veću od 400 miliona dolara.

„Nismo očekivali ni platu“

Kompanija je osnovana 2010. godine kao "SmartStudy" i pravila je digitalni sadržaj za decu do 12 godina. Imala je samo tri zaposlena, uključujući gospodina Kima i tehnološkog direktora firme, Dongua Sona.

- Kancelarija je bila malena. Bila je toliko mala da ‘nismo ni očekivali platu u to vreme - priseća se Kim, pokazujući na salu za sastanke iz koje je govorio.

„Pinkfong“ je prošao kroz nekoliko velikih promena, uključujući preusmeravanje fokusa na todlere.

Firma je narasla na oko 100 zaposlenih i počela da daje prioritet jednostavnijim, edukativnim igrama i sadržaju. „I tada se pojavio Bejbi šark“, rekao je Kim.

Kompanija se od 2022. zvanično zove "The Pinkfong Company", po veseloj i radoznaloj lisici koja se pojavila u jednom od njihovih ranih crtanih filmova.

Sada ima oko 340 zaposlenih, sa kancelarijama u Tokiju, Šangaju i Los Anđelesu.

Bejbi šark trenutak

Veruje se da je Bejbi šark nastao u SAD 1970-ih i da se često pevao na dečjim letnjim kampovima.

Pesma, koja ponavlja frazu „Bejbi šark, du, du, du, du, du, du“, privlačna je deci, „iako verovatno iritantna odraslima“, kaže medijski analitičar Kevin Ču sa Nanyang tehnološkog univerziteta.

Kim je takođe vrlo svestan koliko je pesma zarazna.

- To je kao K-pop pesma. Veoma je brza, ritmična i zarazna - rekao je, dodajući da melodija ima „skandirajući“ efekat koji je čini lakom za pamćenje kod dece.

Ali pesma je momentalno postala hit, a pravi zamah je dobila kada je njen ples prikazivan na dečjim događajima u jugoistočnoj Aziji.

Snimci dece i odraslih koji plešu na pesmu počeli su da se šire internetom, i klip je postao viralan.

U kancelariji „Pinkfonga“ je vladala „festivalska atmosfera“, dok je tim gledao kako broj pregleda strmoglavo raste, kaže Kim.

U novembru 2020. Bejbi šark klip je postao najgledaniji na Jutjubu.

(RTS)

