DŽENIFER ANISTON SE TOLIKO ZALJUBILA, KRŠI SVA PRAVILA KOJIH SE UVEK DRŽALA: "On je izvanredan, poseban i ljubazan"

Dženifer Aniston privlači sve veću pažnju svojom vezom sa Džimom Kertisom, a koliko je zaljubljena govori i način na koji govori o svom partneru.

1763109759_profimedia-1036577532.jpg
Foto: Profimedia
Jedna od omiljenih holivudskih glumica, Dženifer Aniston, konačno je pronašla sreću u ljubavi. Iako se od početka nije krila sa ljubavnim guruom Džimom Kertisom, glumica nije želela ni da otkriva previše detalja o njihovoj ljubavi.

Nakon što su i zvanično potvrdili svoju vezu objavama na Instagramu, Dženifer je u intervjuu za "ELLE" dala i još poneki detalj svoje romantične ljubavne priče, što je prava retkost jer ona skoro nikada ne deli ništa iz privatnog života, pa sada sa Kertisom "krši svoja pravila".

"On je izvanredan i pomaže mnogim ljudima, hipnoza je samo jedna od stvari kojima se on bavi. Vrlo je poseban, normalan i ljubazan, želi da pomogne ljudima da se izleče, prebrode svoju traumu i stagnaciju i dođu do objašnjenja. To je sjajna stvar kada posvetite život tome", rekla je Dženifer.

Dženifer Aniston uživa u ljubavi nakon dužeg vremena i to je jedino što iskreno raduje sve njene fanove. Čini se da je pored Kertisa pronašla sve ono što je tražila, a izvori bliski njoj su i ranije isticali kako je veoma srećna sa njim.

(Super žena)

BONUS VIDEO:

