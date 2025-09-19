IMAO JE 30 GODINA KADA JE ŽELEO DA POSTANE 9. MUŽ ELIZABET TEJLOR: On je bio poslednja ljubav slavne glumice, njena smrt ga je dotukla

Kada se pomisli na Elizabet Tejlor, u sećanje se vraća glamur zlatnog doba Holivuda, raskošne ljubavne afere i nebrojene naslovnice koje su pratile svaki njen korak. Sa druge strane, Kolin Farel je u svet filma zakoračio kao "loš dečko" novog talasa, glumac burnog temperamenta i nesputane energije. Na prvi pogled, malo toga je ukazivalo da bi se njih dvoje mogli povezati – ali upravo se to dogodilo.

Susret Elizabet Tejlor i Kolina Farela desio se u bolnici, gde su oboje bili tu iz zdravstvenih razloga. Farel, tada u tridesetim, nije krio da je bio fasciniran jednom od najvećih filmskih legendi. Iako je Liz bila starija od njega više od 40 godina, pronašli su zajednički jezik kroz humor, iskrenost i neočekivanu toplinu.

„Ja sam samo želeo da budem njen treći ljubavnik,“ našalio se jednom Farel, aludirajući na niz brakova i ljubavnih veza slavne dive. Tejlor je odgovorila na sebi svojstven način – osmehom i prijateljstvom koje je brzo postalo jedno od najvažnijih u njegovom životu.

Tajna veza bez skandala

Za razliku od mnogih odnosa u svetu slavnih, njihov nije bio obeležen tračevima ili intrigama. Farel je često govorio da su sate provodili razgovarajući telefonom, da mu je Liz Tejlor slala poruke u kasne sate, a ponekad i traćila da joj čita poeziju.

„Bilo je to jedno čisto prijateljstvo, i to s osobom koju sam istinski obožavao,“ rekao je Farel nakon njene smrti 2011. godine. „Nisam je mogao nazvati svojom devojkom, ali bila je moja prijateljica – i to kakva.“

Poslednje zbogom

Kada je Elizabet Tejlor preminula, Farel je bio jedan od retkih mlađih glumaca pozvanih da govori na njenoj privatnoj sahrani. NJegovo prisustvo svedočilo je o dubini odnosa koji je prevazilazio generacije i titule.

Priča o Kolinu Farelu i Elizabet Tejlor pokazuje da u Holivudu, svetu često ispunjenom površnim poznanstvima, ipak postoji prostor za iskrena, neočekivana prijateljstva. Ovo nije standardna ljubavna priča, iako je imala elemente romantike; bila je to priča o povezanosti dvoje ljudi koje su, uprkos godinama i različitim životnim iskustvima, zbližili toplina i međusobno poštovanje.

