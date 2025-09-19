NAKON 6 GODINA VEZE STALI NA LUDI KAMEN: Procureli svi detalji TAJNOG venčanja Kijanu Rivsa!

Kijanu Rivs se tajno venčao sa izabanicom Aleksandrom Grant, preneli su strani mediji.

Jedan od omiljenih glumaca Holivuda, Kijanu Rivs (61), navodno je izgovorio sudbonosno "da" Aleksandri Grant (52) i to ovog leta u Evropi, preneli su američki mediji.

"Kijanu Rivs se tajno oženio, ona je postala stub podrške za njega", rekli su izvori za RadarOnline.

Sve je održano na tajnoj ceremoniji, a s obzirom na to koliko je Kijanu Rivs skroman i ne želi da deli privatnost sa ostalima, ne čudi ni činjenica da se za njegove venčanje mesecima ne zna.

"Venčanje se održalo u Evropi ranije ovog leta, veoma intimno i veoma neupadljivo. Godinama su pričali o tome, ali su na kraju želeli nešto samo za njih. Kijanu i Aleksandra cene svoju privatnost, tako da je tajno venčanje bila savršena opcija za njih", rekli su njihovi prijatelji, prenosi RadarOnline.com.

Kijanu i Aleksandra su tek 2019. godine potvrdili svoju vezu, a prvi put su se sreli još 2009. godine. Tokom godina, par je bio često na meti komentara, tačnije glumac, zbog odabira partnerke.

Kako se navodi, mnogi su mu zamerali jer nije našao mlađu i Aleksandru i dalje smatraju nedovoljno dobrom za Rivsa.

(Super žena)

BONUS VIDEO: